События

16:44 24.07.2019

Кабмин обязал МЭРТ направлять показатели оборонного госзаказа на утверждение в СНБО

1 мин читать
Кабмин обязал МЭРТ направлять показатели оборонного госзаказа на утверждение в СНБО

Кабинет министров Украины обязал Министерство экономического развития и торговли направлять показатели оборонного государственного заказа на утверждение в Совет национальной безопасности (СНБО).

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Нынешнее законодательство предусматривает согласование госзаказа с Минфином и Минюстом.

Согласно проекту постановления, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", после одобрения документа СНБО основные показатели оборонзаказа должны быть направлены в Кабмин, который принимает решение об их утверждении при согласовании с профильным комитетом Верховной Рады. Далее правительство доводит показатели до госзаказчиков, Минфина, Казначейства и других заинтересованных центральных органов власти.

Проект постановления также предполагает корректировку утвержденных основных показателей Кабинетом министров при согласовании с профильным парламентским комитетом.

Теги: #госзаказ #снбо #мэрт #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:15 24.07.2019
Кабмин направил дополнительные средства на финансирование первичной медпомощи

Кабмин направил дополнительные средства на финансирование первичной медпомощи

15:34 24.07.2019
Кабмин увеличил долю ЕСВ для ФССУ до 14%

Кабмин увеличил долю ЕСВ для ФССУ до 14%

14:23 24.07.2019
Кабмин уполномочил Маркарову подписать протокол об избежании двойного налогообложения с Оманом

Кабмин уполномочил Маркарову подписать протокол об избежании двойного налогообложения с Оманом

14:17 24.07.2019
Кабмин одобрил введение с 1 сентября системы 2Д-кодирования упаковок лекарств с учетом замечаний МЭРТ

Кабмин одобрил введение с 1 сентября системы 2Д-кодирования упаковок лекарств с учетом замечаний МЭРТ

13:04 24.07.2019
Офис президента просит Кабмин внести представление на увольнение Кличко с поста главы КГГА

Офис президента просит Кабмин внести представление на увольнение Кличко с поста главы КГГА

12:24 24.07.2019
Кабмин согласовал назначение директора Бурштынской ТЭС Шмигаля на главу Ивано-Франковской обладминистрации

Кабмин согласовал назначение директора Бурштынской ТЭС Шмигаля на главу Ивано-Франковской обладминистрации

12:13 24.07.2019
Кабмин отменил лицензирование при импорте и экспорте спирта, алкоголя и сигарет

Кабмин отменил лицензирование при импорте и экспорте спирта, алкоголя и сигарет

11:44 24.07.2019
Кабмин расширил перечень платных номеров на автомобиль и установил цены до 30 тыс. грн

Кабмин расширил перечень платных номеров на автомобиль и установил цены до 30 тыс. грн

11:40 24.07.2019
Кабмин сменил троих членов комиссии по избранию директора ГБР

Кабмин сменил троих членов комиссии по избранию директора ГБР

10:58 24.07.2019
В Кабмине прогнозирует снижение цены газа для населения в августе минимум на 5,5%

В Кабмине прогнозирует снижение цены газа для населения в августе минимум на 5,5%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Генпрокуратура остановила досудебное расследование фигурантов дела Гандзюк Мангера и Левина

Новая Рада разрешит НАБУ "прослушку", вернет ответственность за незаконное обогащение и отменит "поправку Лозового", надеется Сытник

Денисова утверждает, что с Россией ведутся переговоры о возвращении украинских военнопленных моряков в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН

В ГБР не запланированы следственные действия в отношении Порошенко на 25 июля, дел в его отношении не существует, заявила "Евросолидарность"

Директор ГБР надеется, что Порошенко придет на допрос в четверг, 25 июля

ПОСЛЕДНЕЕ

Генпрокуратура остановила досудебное расследование фигурантов дела Гандзюк Мангера и Левина

В Харькове пресечена деятельность псевдореабилитационного центра, где насильно удерживали 19 человек

Доклад Еврокомиссии поставил задачи в области укрепления безопасности ЕС

В команде Кличко не получали официальных документов об увольнении его с должности главы КГГА

Харьковчанину, "заминировавшему" многоэтажку из мести раздражавшему его соседу, грозит до 6 лет

"Планета кино" планирует открыть кинотеатр в столичном ТРЦ River Mall 1 августа

Новая Рада разрешит НАБУ "прослушку", вернет ответственность за незаконное обогащение и отменит "поправку Лозового", надеется Сытник

НАБУ расследует обоснованность стоимости строительства "моста Кличко" и качество работ

Боевики не допустили к мосту в Станице Луганской специалистов

Отреставрированные ленты Феллини, Бертолуччи, Шукшина и Скорсезе покажут в рамках "Венецианской классики"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА