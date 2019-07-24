События

16:40 24.07.2019

НАБУ расследует обоснованность стоимости строительства "моста Кличко" и качество работ

1 мин читать
НАБУ расследует обоснованность стоимости строительства "моста Кличко" и качество работ

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует дело о возможных расхищениях при строительстве нового пешеходного моста в Киеве, сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

"Действительно, такое производство есть. По этому поводу было много публикаций и заявления, поэтому мы отреагировали на это все и сейчас идёт производство", - сказал Сытник журналистам в среду в Киеве, отвечая на вопрос о том, расследуют ли детективы Бюро дело, связанное с ненадлежащим финансированием строительства так называемого моста Кличко.

Он пояснил, что дело расследуется по факту растраты бюджетных средств.

"Будем изучать, насколько обоснованной являлась стоимость этих работ и качество этих работ (строительства моста - ИФ), так как мы читали публикации, что буквально после открытия уже были определенные поломки", - сказал Сытник.

Теги: #киев #набу #сытник #кличко #мост
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:06 24.07.2019
В команде Кличко не получали официальных документов об увольнении его с должности главы КГГА

В команде Кличко не получали официальных документов об увольнении его с должности главы КГГА

16:44 24.07.2019
Новая Рада разрешит НАБУ "прослушку", вернет ответственность за незаконное обогащение и отменит "поправку Лозового", надеется Сытник

Новая Рада разрешит НАБУ "прослушку", вернет ответственность за незаконное обогащение и отменит "поправку Лозового", надеется Сытник

16:34 24.07.2019
Боевики не допустили к мосту в Станице Луганской специалистов

Боевики не допустили к мосту в Станице Луганской специалистов

13:04 24.07.2019
Офис президента просит Кабмин внести представление на увольнение Кличко с поста главы КГГА

Офис президента просит Кабмин внести представление на увольнение Кличко с поста главы КГГА

12:28 24.07.2019
НАБУ проводят обыски в офисе "Богдан Моторс" в Киеве

НАБУ проводят обыски в офисе "Богдан Моторс" в Киеве

10:17 24.07.2019
Кличко о деле ГБР в отношении него: Абсолютно раздутая чушь

Кличко о деле ГБР в отношении него: Абсолютно раздутая чушь

07:42 24.07.2019
Кличко открыл в Киеве барельеф в честь Стравинского

Кличко открыл в Киеве барельеф в честь Стравинского

20:42 23.07.2019
Зеленский уволил глав Дарницкой и Деснянской райгосадминистраций в Киеве

Зеленский уволил глав Дарницкой и Деснянской райгосадминистраций в Киеве

14:21 23.07.2019
Верховный суд оставил в силе решение Киевсовета о предоставлении статуса сквера участку на Осокорках

Верховный суд оставил в силе решение Киевсовета о предоставлении статуса сквера участку на Осокорках

13:16 23.07.2019
В Киеве мужчина забрал из инкассаторской машины пакеты с деньгами, пока инспекторы заправляли банкомат

В Киеве мужчина забрал из инкассаторской машины пакеты с деньгами, пока инспекторы заправляли банкомат

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Генпрокуратура остановила досудебное расследование фигурантов дела Гандзюк Мангера и Левина

Новая Рада разрешит НАБУ "прослушку", вернет ответственность за незаконное обогащение и отменит "поправку Лозового", надеется Сытник

Денисова утверждает, что с Россией ведутся переговоры о возвращении украинских военнопленных моряков в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН

В ГБР не запланированы следственные действия в отношении Порошенко на 25 июля, дел в его отношении не существует, заявила "Евросолидарность"

Директор ГБР надеется, что Порошенко придет на допрос в четверг, 25 июля

ПОСЛЕДНЕЕ

Генпрокуратура остановила досудебное расследование фигурантов дела Гандзюк Мангера и Левина

В Харькове пресечена деятельность псевдореабилитационного центра, где насильно удерживали 19 человек

Доклад Еврокомиссии поставил задачи в области укрепления безопасности ЕС

Харьковчанину, "заминировавшему" многоэтажку из мести раздражавшему его соседу, грозит до 6 лет

"Планета кино" планирует открыть кинотеатр в столичном ТРЦ River Mall 1 августа

Кабмин обязал МЭРТ направлять показатели оборонного госзаказа на утверждение в СНБО

Отреставрированные ленты Феллини, Бертолуччи, Шукшина и Скорсезе покажут в рамках "Венецианской классики"

Денисова утверждает, что с Россией ведутся переговоры о возвращении украинских военнопленных моряков в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН

Денисова заявила о достижении договоренностей о возвращении захваченных Россией украинских моряков

В ГБР не запланированы следственные действия в отношении Порошенко на 25 июля, дел в его отношении не существует, заявила "Евросолидарность"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА