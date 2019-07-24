НАБУ расследует обоснованность стоимости строительства "моста Кличко" и качество работ

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует дело о возможных расхищениях при строительстве нового пешеходного моста в Киеве, сообщил директор НАБУ Артем Сытник.

"Действительно, такое производство есть. По этому поводу было много публикаций и заявления, поэтому мы отреагировали на это все и сейчас идёт производство", - сказал Сытник журналистам в среду в Киеве, отвечая на вопрос о том, расследуют ли детективы Бюро дело, связанное с ненадлежащим финансированием строительства так называемого моста Кличко.

Он пояснил, что дело расследуется по факту растраты бюджетных средств.

"Будем изучать, насколько обоснованной являлась стоимость этих работ и качество этих работ (строительства моста - ИФ), так как мы читали публикации, что буквально после открытия уже были определенные поломки", - сказал Сытник.