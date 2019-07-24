Боевики не допустили к мосту в Станице Луганской специалистов

Представители незаконных вооруженных формирований, действующих в отдельных районах Луганской области, не допустили специалистов для обследования разрушенного моста в пгт Станица Луганская Луганской области, сообщает Станично-Луганская районная государственная администрация.

"Прибыли проектировщики, специалисты, которые должны были оценить всю ситуацию с разрушенным мостом для того, чтобы подготовить соответствующий проект. Как только проектировщики спустились к провалу, их предупредили, что это будет воспринято как акт агрессии и человек, которых находится на противоположной стороне в военной форме, запретил дальше продвигаться", - сказал председатель райадминистрации Юрий Золкин в видео, размещенном на странице райадминистрации в Facebook в среду.

По его словам, российская сторона и боевики "в очередной раз показали, что они не имеют желания создавать соответствующие условия для ремонта моста".

При этом Золкин рассказал, что после данного диалога из-за оборонного укрепления боевиков показалась группа телевизионщиков, которые начали снимать на видео группу специалистов.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Луганскую область 7 июля посетил Станицу Луганскую и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия. "Мы хотим восстановить этот мост. Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги - и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро это сделаем", - сказал он.

17 июля пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер сообщила, что на заседании ТКГ была достигнута договоренность о скорейшем начале совместного демонтажа фортификационных сооружений в районе пгт Станица Луганская Луганской области, в том числе сноса фортификационного сооружения на мосту через Северский Донец. Она добавила, что украинская сторона в кратчайшие сроки готова обеспечить свою часть ремонта моста.

Позже она заявила, что профильные ведомства должны подготовить конкретные предложения по восстановлению моста возле Станицы Луганской, чтобы украинская сторона проинформировала о них на заседания ТКГ в Минске 31 июля. Олифер сообщила, что подготовительные работы по восстановлению моста в Станице Луганской продолжаются.

По ее словам, ежедневно этот мост пересекают более 10 тыс. человек, и они делают это в ужасных условиях, поэтому эту проблему надо решить как можно быстрее.