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16:31 24.07.2019

Отреставрированные ленты Феллини, Бертолуччи, Шукшина и Скорсезе покажут в рамках "Венецианской классики"

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Отреставрированные ленты Феллини, Бертолуччи, Шукшина и Скорсезе покажут в рамках "Венецианской классики"

Отреставрированные работы Федерико Феллини, Бернардо Бертолуччи, Мартина Скорсезе и Василия Шукшина вошли в программу "Венецианская классика" международного кинофестиваля.

"Венецианская классика - это раздел, в котором с 2012 года на всемирном кинофестивале в Венеции представлены мировые премьеры лучших реставраций классики кино, проведенных за последний год киноархивами, учреждениями культуры и продюсерами по всему миру", - сообщили в пресс-службе кинофестиваля.

Среди работ, представленных в программе, - "Калина красная" Шукшина, "Белый шейх" Феллини, "Нью-Йорк, Нью-Йорк" Скорсезе и "Стратегия паука" Бертолуччи.

Председателем жюри конкурса станет итальянский режиссёр Костанца Куатрильо.

Теги: #венеция #кинофестиваль
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