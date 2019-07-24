Денисова заявила о достижении договоренностей о возвращении захваченных Россией украинских моряков

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о достижении договоренностей о возвращении в Украину захваченных российской стороной украинских военных моряков.

"Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине", - сказала Денисова в комментарии "Громадському" в среду.

В то же время координатор команды защиты украинских военных моряков, адвокат Николай Полозов сказал "Громадському", что ему неизвестно о такой договоренности.

"Могу сказать, что ведутся переговоры, но на какой они стадии, когда будут реализованы на практике - я не знаю, так как не принимаю в них участие. Если будут проводиться какие-то процессуальные действия по оформлению документов, нам об этом станет известно, ведь в отсутствие защитников моряки не будут их подписывать. Но пока никто ничего не говорил. У нас со вчерашнего дня началась новая стадия - ознакомление с материалами уголовного дела", - отметил Полозов.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Находившимся на кораблях 24 украинцам было предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Все они находятся под арестом в Москве.

Украина заявила, что арестованные моряки – военнопленные, их должны немедленно отпустить.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая 2019 года по ходатайству Украины обязал Россию немедленно передать арестованных моряков, а также корабли на родину.

17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест всем 24 украинским морякам на три месяца.

В тот же день омбудсмен Денисова предложила освободить военнопленных моряков под ее личное обязательство. Временно поверенный по делам Украины в РФ Василий Покотило передал соответствующее ходатайство представителю ФСБ РФ.