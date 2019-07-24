События

15:51 24.07.2019

Денисова заявила о достижении договоренностей о возвращении захваченных Россией украинских моряков

2 мин читать
Денисова заявила о достижении договоренностей о возвращении захваченных Россией украинских моряков

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о достижении договоренностей о возвращении в Украину захваченных российской стороной украинских военных моряков.

"Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине", - сказала Денисова в комментарии "Громадському" в среду.

В то же время координатор команды защиты украинских военных моряков, адвокат Николай Полозов сказал "Громадському", что ему неизвестно о такой договоренности.

"Могу сказать, что ведутся переговоры, но на какой они стадии, когда будут реализованы на практике - я не знаю, так как не принимаю в них участие. Если будут проводиться какие-то процессуальные действия по оформлению документов, нам об этом станет известно, ведь в отсутствие защитников моряки не будут их подписывать. Но пока никто ничего не говорил. У нас со вчерашнего дня началась новая стадия - ознакомление с материалами уголовного дела", - отметил Полозов.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Находившимся на кораблях 24 украинцам было предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Все они находятся под арестом в Москве.

Украина заявила, что арестованные моряки – военнопленные, их должны немедленно отпустить.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая 2019 года по ходатайству Украины обязал Россию немедленно передать арестованных моряков, а также корабли на родину.

17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест всем 24 украинским морякам на три месяца.

В тот же день омбудсмен Денисова предложила освободить военнопленных моряков под ее личное обязательство. Временно поверенный по делам Украины в РФ Василий Покотило передал соответствующее ходатайство представителю ФСБ РФ.

Теги: #азовское_море #россия #украина #денисова #моряки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:15 24.07.2019
Кабмин направил дополнительные средства на финансирование первичной медпомощи

Кабмин направил дополнительные средства на финансирование первичной медпомощи

16:28 24.07.2019
Денисова утверждает, что с Россией ведутся переговоры о возвращении украинских военнопленных моряков в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН

Денисова утверждает, что с Россией ведутся переговоры о возвращении украинских военнопленных моряков в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН

16:28 24.07.2019
Украина и Грузия могут создать кластер медтуризма для выхода на рынки восточных стран – эксперт

Украина и Грузия могут создать кластер медтуризма для выхода на рынки восточных стран – эксперт

13:38 24.07.2019
Удерживаемые в РФ украинские моряки начали ознакомление с материалами дела

Удерживаемые в РФ украинские моряки начали ознакомление с материалами дела

13:34 24.07.2019
Один член экипажа затонувшего украинского судна "Иван Голубец" пропал без вести

Один член экипажа затонувшего украинского судна "Иван Голубец" пропал без вести

13:34 24.07.2019
С начала суток на Донбассе обстрелов не было

С начала суток на Донбассе обстрелов не было

12:38 24.07.2019
Транснефть согласовала компенсацию компаниям из-за ситуации с "Дружбой" в размере $15 за баррель некондиционной нефти

Транснефть согласовала компенсацию компаниям из-за ситуации с "Дружбой" в размере $15 за баррель некондиционной нефти

11:57 24.07.2019
В Киеве в ближайшие дни сохранится комфортная температура воздуха, возможны грозы

В Киеве в ближайшие дни сохранится комфортная температура воздуха, возможны грозы

11:36 24.07.2019
Миссия ВКУ выявила множество примеров российской дезинформации против Украины в зарубежной прессе

Миссия ВКУ выявила множество примеров российской дезинформации против Украины в зарубежной прессе

11:06 24.07.2019
Южнокорейские эксперты предположили цель вторжения самолетов из России

Южнокорейские эксперты предположили цель вторжения самолетов из России

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Генпрокуратура остановила досудебное расследование фигурантов дела Гандзюк Мангера и Левина

Новая Рада разрешит НАБУ "прослушку", вернет ответственность за незаконное обогащение и отменит "поправку Лозового", надеется Сытник

Денисова утверждает, что с Россией ведутся переговоры о возвращении украинских военнопленных моряков в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН

В ГБР не запланированы следственные действия в отношении Порошенко на 25 июля, дел в его отношении не существует, заявила "Евросолидарность"

Директор ГБР надеется, что Порошенко придет на допрос в четверг, 25 июля

ПОСЛЕДНЕЕ

Генпрокуратура остановила досудебное расследование фигурантов дела Гандзюк Мангера и Левина

В Харькове пресечена деятельность псевдореабилитационного центра, где насильно удерживали 19 человек

Доклад Еврокомиссии поставил задачи в области укрепления безопасности ЕС

В команде Кличко не получали официальных документов об увольнении его с должности главы КГГА

Харьковчанину, "заминировавшему" многоэтажку из мести раздражавшему его соседу, грозит до 6 лет

"Планета кино" планирует открыть кинотеатр в столичном ТРЦ River Mall 1 августа

Кабмин обязал МЭРТ направлять показатели оборонного госзаказа на утверждение в СНБО

Новая Рада разрешит НАБУ "прослушку", вернет ответственность за незаконное обогащение и отменит "поправку Лозового", надеется Сытник

НАБУ расследует обоснованность стоимости строительства "моста Кличко" и качество работ

Боевики не допустили к мосту в Станице Луганской специалистов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА