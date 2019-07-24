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15:47 24.07.2019

В ГБР не запланированы следственные действия в отношении Порошенко на 25 июля, дел в его отношении не существует, заявила "Евросолидарность"

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В ГБР не запланированы следственные действия в отношении Порошенко на 25 июля, дел в его отношении не существует, заявила "Евросолидарность"

Никакие следственные действия в отношении пятого президента Украины (2014-2019) Петра Порошенко в Государственном бюро расследований (ГБР) на четверг, 25 июля, не запланированы, говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии "Европейская солидарность" в среду.

"Несмотря на отсутствие каких-либо повесток, сегодня лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко прибыл в Государственное бюро расследований. Целью визита была готовность ответить на все вопросы следователей. Однако следователи оказались не подготовленными к общению с пятым президентом Украины… Никакие следственные действия по Петру Порошенко в ГБР на 25 июля не запланированы", - говорится в сообщении.

В партии также сообщают: "В ГБР подтвердили, что никаких производств в отношении Порошенко не существует".

"В ходе беседы в ГБР адвокат Петра Порошенко отметил необходимость ответственности бывшего соратника Виктора Януковича Андрея Портнова по вопросу постоянной утечки информации из ГБР и по заведомо ложным сообщениям о преступлении", - информировали в "Европейской солидарности".

Как сообщалось, в мае бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что в ближайшее время намерен подать в ГБР заявления о якобы совершении преступлений Порошенко и его окружением. Он ждал, что его юристы задокументировали более 10 заявлений о якобы преступлениях. В частности, по его словам, речь идет о панамских офшорах, хищениях в армии, а также оборонном заказе "Кузни на Рыбальском".

11 июля в ГБР сообщили агентству "Интерфакс-Украина", что детективы на 17 июля вызывают на допрос пятого президента Украины.

12 июля пресс-служба "Евросолидарности" сообщила, что Порошенко по состоянию на этот день не получал повесток от каких-либо следственных органов. В тот же день пресс-служба партии сообщила, что ее лидер Порошенко 17 июля осуществит визит в Страсбург (Франция), где в то время Европейский парламент будет избирать руководство Европейского Союза. Согласно информации, он получил специальное приглашение провести ряд международных встреч, которые готовились заранее.

16 июля адвокат Порошенко, управляющий партнер адвокатского объединения "Головань и партнеры" Игорь Головань заявил, что лично направил в Государственное бюро расследований документ о том, что его клиент до сих пор не получил повестку на допрос в ГБР на 17 июля, уведомил о невозможности Порошенко явиться к следователю до 21 июля, а также предложил назначить следственные действия после этой даты.

В понедельник, 23 июля, в ГБР сообщили, что повторно вызвали Порошенко на допрос – на четверг, 25 июля. Позже появилась информация, что допрос назначен на 15:00.

Теги: #гбр #порошенко #евросолидарность
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