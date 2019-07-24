Пекин готов задействовать военных для подавления беспорядков в Гонконге - СМИ

В министерстве обороны КНР в среду заявили, что могут задействовать военнослужащих Народно-освободительной армии Китая для подавления беспорядков в Гонконге, сообщают китайские СМИ.

По словам официального представителя ведомства У Цяня, на такой шаг Пекин может пойти, если власти Гонконга попросят об этом для "обеспечения порядка".

"Поведение некоторых радикально настроенных участников демонстраций абсолютно недопустимо", - отметил представитель.

Как сообщалось, полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона участников массовой акции протеста. Организаторы акции утверждают, что в демонстрации в воскресенье приняли участие 430 тыс. человек.

По сообщениям китайских СМИ, демонстранты в Гонконге залили краской герб КНР и забросали сырыми яйцами, расписали стены здания представительства Пекина.

Кроме того, на одной из станций гонконгского метро произошло массовое столкновение между участниками демонстраций протеста и их противниками. Пострадали 36 человек.

В последние недели жители Гонконга устраивают манифестации, протестуя против поправок к закону об экстрадиции. Согласно поправкам, гонконгские власти получили бы право выдавать странам и материковой части Китая, с которыми у них нет соглашений об экстрадиции, укрывающихся на территории Гонконга подозреваемых в совершении преступлений. В связи с массовыми протестами против принятия этих поправок их рассмотрение было отменено.

Глава администрации китайского Гонконга Кэрри Лэм в итоге объявила, что законопроекта об экстрадиции более не существует. Несмотря на это, организаторы протестов заявили, что продолжат акции протеста, так как считают данные заверения недостаточными.