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15:19 24.07.2019

Рябошапка считает правомерными обыски в "ArcelorMittal Кривой Рог"

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Рябошапка считает правомерными обыски в "ArcelorMittal Кривой Рог"

Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка отмечает, что обыски на "ArcelorMittal Кривой Рог" законны и оправданны.

"По ArcelorMittal, насколько я понимаю, там абсолютно оправданное решение и абсолютно законное", - сказал Рябошапка журналистам в среду в Киеве, комментируя эту ситуацию.

Вместе с тем, он подчеркнул, что этот вопрос следует адресовать и.о. главы СБУ Ивану Баканову.

Как сообщалось, сотрудники СБУ 20 июля провели обыски на ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог". Они также заблокировали проект ввода в действие машины непрерывного литья заготовок №3, стоимость которого вместе с уже проходящей горячие испытания МНЛЗ №2 составляет $140-150 млн.

Непосредственно перед этим президент Украины Владимир Зеленский, уроженец Кривого Рога, раскритиковал предприятие за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку лицам, пострадавшим из-за вредных выбросов в атмосферу. Через несколько дней, 17 июля, стало известно, что СБУ возбудила уголовное дело в отношении АМКР по ст. 441 Уголовного кодекса Украины - "экоцид", предполагающей лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

И.о. главы СБУ Баканов 22 июля обвинил менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в халатном использовании инвестиций Лакшми Миттала. "Я уверен, что Лакшми Миттал, который является мощным международным инвестором, пытаясь осуществить эту инвестицию… не планировал сделать ничего плохого. Но тот менеджмент, который работает на предприятии, небрежно относился к своим обязанностям. И поэтому должен быть соответствующим образом как минимум дисциплинарно наказан", – сказал Баканов.

"ArcelorMittal Кривой Рог" отрицает обвинения в свой адрес со стороны СБУ и заявляет об убытках в $1 млн по итогам этого месяца из-за вынужденной остановки пуско-наладочных работ на машине непрерывного литья заготовок №3 после обыска СБУ 20 июля.

Теги: #рябошапка #arcelormittal #обыски
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