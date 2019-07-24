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15:19 24.07.2019

Правоохранители разоблачили деятельность международной нарколаборатории ОПГ "Химпром", членов которой ранее задержали за продажу наркотиков в Украине

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Правоохранители разоблачили деятельность международной нарколаборатории ОПГ "Химпром", членов которой ранее задержали за продажу наркотиков в Украине

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины пресекли в Киевской области деятельность нарколаборатории, организованной транснациональной преступной организацией "Химпром".

Как сообщает пресс-служба СБУ на странице Фейсбук в среду, в марте текущего года правоохранители задержали 28 активных членов указанной группировки, которые отвечали за работу в Украине так называемых "офисов" по продаже наркотических средств.

Установлено, что наркодельцы с 2014 года наладили разветвленную сеть по продаже за криптовалюту на территории стран бывшего СНГ наркотических средств через интернет-сайты и чат-боты в мессенджере "Телеграмм". В дальнейшем криптовалюта переводилась в наличные, а деньги легализовывались в Украине.

Во время досудебного расследования установлено, руководители преступной группировки являются гражданами России, находятся в международном розыске и не прекратили свою незаконную деятельность. Злоумышленники активно принимали меры по восстановлению сети по торговле наркотическими средствами.

23 июля текущего года правоохранители разоблачили и прекратили работу нарколаборатории группировки в Киевской области, в которой ежемесячно изготавливалось более 200 кг наркотиков, которые распространялись прежним образом.

Оперативники спецслужбы также блокировали деятельность нового "кадрового офиса" наркодельцов, который ежедневно набирал на "работу" в РФ около десяти человек. Во время следственных действий правоохранители задержали шесть человек, в том числе двух IТ-специалистов, которые технически обеспечивали работу более 40 новых участников преступной организации, работающие в разных регионах Украины.

Правоохранители в ходе работы обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны, более 180 килограммов готовых наркотических средств, стоимость которых на "черном" рынке составляет почти 5 млн долларов США. Также изъяты две реактивные противотанковые гранаты РПГ-22, черновые записи и "бухгалтерию" наркодельцов.

В СБУ также отметили, что полученная правоохранителями информация свидетельствует о попытке руководителей преступной организации оказывать давление на следствие. Установлено, что они заказали и профинансировали митинг так называемых активистов под стенами Генеральной прокуратуры для компрометации следователей. Также стало известно о заказе через электронные СМИ неправдивых статей о якобы "крышевании" правоохранителями деятельности наркосиндиката.

Теги: #лаборатория #сбу #химпром #наркотики
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