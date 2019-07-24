Забастовка персонала может привести к коллапсу в лондонском аэропорту Хитроу 26-27 июля

Масштабная забастовка сотрудников может привести к коллапсу в международном аэропорту Лондона Хитроу в пятницу и субботу, 26-27 июля, пишет газета The Sun.

"В эти выходные сотни тысяч британцев и гостей страны столкнутся с хаосом в Хитроу из-за забастовки персонала, которая может привести к реальному коллапсу", - сообщает издание.

Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями от авиакомпаний о статусе своих рейсов, которые могут быть задержаны или отменены.

Забастовки также намечены на 5-6 и 23-24 августа. В них примут участие более 4 тыс. сотрудников аэропорта - авиадиспетчеры, водители, инженеры, охранники, пожарные и другие.

"Сотрудники недовольны "крошечным" повышением заработной платы, которое руководство аэропорта оправдывает своей бедностью. При этом зарплата самих руководителей выросла более чем на 100%", - отмечает The Sun.