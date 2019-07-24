События

14:07 24.07.2019

Забастовка персонала может привести к коллапсу в лондонском аэропорту Хитроу 26-27 июля

1 мин читать
Забастовка персонала может привести к коллапсу в лондонском аэропорту Хитроу 26-27 июля

Масштабная забастовка сотрудников может привести к коллапсу в международном аэропорту Лондона Хитроу в пятницу и субботу, 26-27 июля, пишет газета The Sun.

"В эти выходные сотни тысяч британцев и гостей страны столкнутся с хаосом в Хитроу из-за забастовки персонала, которая может привести к реальному коллапсу", - сообщает издание.

Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями от авиакомпаний о статусе своих рейсов, которые могут быть задержаны или отменены.

Забастовки также намечены на 5-6 и 23-24 августа. В них примут участие более 4 тыс. сотрудников аэропорта - авиадиспетчеры, водители, инженеры, охранники, пожарные и другие.

"Сотрудники недовольны "крошечным" повышением заработной платы, которое руководство аэропорта оправдывает своей бедностью. При этом зарплата самих руководителей выросла более чем на 100%", - отмечает The Sun.

Теги: #великобритания #забастовка #хитроу #лондон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:25 24.07.2019
Vodafone и O2 заключили соглашение о совместном использовании 5G-оборудования в Великобритании

Vodafone и O2 заключили соглашение о совместном использовании 5G-оборудования в Великобритании

11:24 24.07.2019
Джонсон сформирует правительство "современной Великобритании" с большим числом женщин и представителей этнических меньшинств

Джонсон сформирует правительство "современной Великобритании" с большим числом женщин и представителей этнических меньшинств

09:34 24.07.2019
Мэй подает в отставку с поста главы правительства Британии

Мэй подает в отставку с поста главы правительства Британии

17:44 23.07.2019
Пилоты British Airways намерены провести забастовку впервые за последние 40 лет

Пилоты British Airways намерены провести забастовку впервые за последние 40 лет

15:04 23.07.2019
Борис Джонсон пообещал добиться Brexit в конце октября и победить лейбористов

Борис Джонсон пообещал добиться Brexit в конце октября и победить лейбористов

14:55 23.07.2019
Зеленский поздравил Джонсона с избранием премьером Великобритании, заявил, что с нетерпением ждет первой встречи

Зеленский поздравил Джонсона с избранием премьером Великобритании, заявил, что с нетерпением ждет первой встречи

14:22 23.07.2019
Гройсман приветствует Джонсона с назначением премьером Великобритании

Гройсман приветствует Джонсона с назначением премьером Великобритании

14:13 23.07.2019
Борис Джонсон стал новым лидером Консервативной партии Великобритании

Борис Джонсон стал новым лидером Консервативной партии Великобритании

11:59 23.07.2019
Франция согласилась с предложением Великобритании о создании европейских ВМС в Персидском заливе

Франция согласилась с предложением Великобритании о создании европейских ВМС в Персидском заливе

10:51 23.07.2019
Имя нового премьера Великобритании станет известно во вторник

Имя нового премьера Великобритании станет известно во вторник

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ГБР не запланированы следственные действия в отношении Порошенко на 25 июля, дел в его отношении не существует, заявила "Евросолидарность"

Директор ГБР надеется, что Порошенко придет на допрос в четверг, 25 июля

Украине передали для отбывания наказания 64 осужденных, находившихся в ОРЛО

Удерживаемые в РФ украинские моряки начали ознакомление с материалами дела

НАБУ проводят обыски в офисе "Богдан Моторс" в Киеве

ПОСЛЕДНЕЕ

В ГБР не запланированы следственные действия в отношении Порошенко на 25 июля, дел в его отношении не существует, заявила "Евросолидарность"

Директор ГБР надеется, что Порошенко придет на допрос в четверг, 25 июля

Пекин готов задействовать военных для подавления беспорядков в Гонконге - СМИ

Рябошапка считает правомерными обыски в "ArcelorMittal Кривой Рог"

Правоохранители разоблачили деятельность международной нарколаборатории ОПГ "Химпром", членов которой ранее задержали за продажу наркотиков в Украине

Украине передали для отбывания наказания 64 осужденных, находившихся в ОРЛО

Утверждения о неконституционности процедуры squeeze-out ошибочны – Ассоциация юристов Украины

Удерживаемые в РФ украинские моряки начали ознакомление с материалами дела

Один член экипажа затонувшего украинского судна "Иван Голубец" пропал без вести

С начала суток на Донбассе обстрелов не было

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА