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13:48 24.07.2019

Утверждения о неконституционности процедуры squeeze-out ошибочны – Ассоциация юристов Украины

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Утверждения о неконституционности процедуры squeeze-out ошибочны – Ассоциация юристов Украины

Утверждения авторов конституционного представления 47 нардепутатов Украины относительно несоответствии Конституции Украины процедуры squeeze-out ошибочны, считают в Ассоциация юристов Украины (Асоціація правників України, АПУ).

"Ссылки авторов представления на тот факт, что положения, регулирующие процедуру squeeze-out, противоречат Конституции Украины и посягают на частную собственность, является ошибочным. Конституция Украины предусматривает, что принудительное отчуждение объектов права частной собственности может быть применено как исключение по мотивам общественной необходимости, на основании и в порядке, установленных законом, и при условии предварительного и полного возмещения их стоимости", - поясняется в открытом письме комитета АПУ по корпоративному праву и фондовому рынку в Конституционный суд Украины.

В комитете считают, что практика squeeze-out в мире существует уже не один десяток лет.

"Появление таких процедур в Украине - это очередной шаг к имплементации требований Директив ЕС в части реформы фондового рынка. Закон является результатом многолетней работы экспертов и решает проблемы, связанные с акционерами, которые не принимают участия в делах акционерного общества, что затрудняет его деятельность. Право принудительного выкупа (squeeze-out) уравновешено соответственно правом миноритария требовать выкуп акций АО (sell-out). Тем самым закон позволяет построить более эффективную систему управления обществом и обеспечить выплату миноритарным акционерам справедливой компенсации за их акции", - указано в открытом письме.

В АПУ отметили, что "часть народных депутатов, которые подписали представление, сами голосовали за закон, конституционность которого сейчас оспаривают".

При этом в АПУ напомнили, что украинский фондовый рынок был создан в ходе массовой приватизации государственных предприятий в начале 90-х годов, когда миллионы сотрудников крупных промышленных предприятий получили в собственность акции компаний и таких образом стали их миноритарными акционерами.

"Прошло почти 30 лет, но предприятия должны соблюдать ряд процедур - приглашать на собрания, рассылать сообщения. В некоторых компаниях количество миноритарных акционеров достигает нескольких десятков тысяч, но суммарно они владеют менее, чем 5% акций. Проблема "мертвых душ" существенно усложняет деятельность предприятий и часто приводит к остановке их деятельности. Акции как объекты гражданских прав входят в состав наследства и переходят к наследникам. Однако, часто наследники не осуществляют переоформления прав на наследство, и акции остаются фактически без владельца", - отмечают в АПУ.

В ассоциации напомнили, что с момента возникновения первой инициативы о введении процедуры squeeze-out и sell-out до ее воплощения в законе прошло более 10 лет, "в течение которых юридическое сообщество и бизнес ассоциации активно обсуждала необходимость ее введения, оптимальную процедуру выкупа, порядок определения справедливой стоимости выкупаемых акций, инструменты защиты интересов миноритариев во время процедуры выкупа и тому подобное".

"В результате закон ввел взвешенный и справедливый механизм выкупа/продажи акций миноритарных акционеров. Комитет АПУ по корпоративному праву и фондовому рынку надеется, что Конституционный суд Украины беспристрастно и аполитично рассмотрит вопрос конституционности положений закона "Об акционерных обществах", регулирующих процедуру squeeze-out и sell-out", - констатируется в открытом письме АПУ в Конституционный суд.

Как сообщалось, по информации главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимура Хромаева, по состоянию на 12 июля жалобы на принудительный выкуп акции миноритариев мажоритарным акционером с долей 95% (squeeze-out) поданы только в 34 случаях, тогда как общее количество продедур squeeze-out на 12 июля 2019 года составило 287 процедур. За продажу своих акций уже получили средства 21,6 тыс. акционеров. Общая сумма выплаченных средств – 667,8 млн грн.

Половина жалоб по squeeze-out касалась цены акций, и Фонд госимущества сделал отрицательные заключения по 17 оценкам. Эти заключения Фонда позволят акционерам-миноритариям защитить свои права в судебном порядке.

Общая сумма средств к уплате по 287 процедурам squeeze-out составляет 1,35 млрд грн, эскроу-счета открыты на общую сумму 1 млрд 24,8 млн грн.

Ранее в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Основному закону (конституционности) некоторых положений закона "Об акционерных обществах" в части squeeze-out.

В настоящее время в Верховный суд поступило первое дело по squeeze-out после прохождения первой и апелляционной инстанций.

Теги: #апу #конституция
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