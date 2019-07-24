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13:38 24.07.2019

Удерживаемые в РФ украинские моряки начали ознакомление с материалами дела

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Удерживаемые в РФ украинские моряки начали ознакомление с материалами дела

Украинские военнопленные моряки, удерживаемые в РФ с ноября минувшего года, начали 23 июля ознакомление с материалами инкриминируемого им уголовного дела, сообщил координатор команды защиты украинских военных моряков, адвокат Николай Полозов.

"Вчера следствие ФСБ закончило процедуру уведомления военнопленных моряков и их адвокатов об окончании предварительного расследования… Со вчерашнего дня мы перешли к следующей стадии - ознакомлению с материалами уголовного дела", - написал Полозов на своей странице в соцсети Facebook в среду.

По его словам, с учетом количества моряков и объемом уголовного дела стадия с ознакомления с материалами может занять 2-3 месяца. "После чего следствием будет составлено обвинительное заключение, которое сначала будет направлено прокурору, а после утверждения им - в суд", - рассказал Полозов.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Находившимся на кораблях 24 украинцам было предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

В числе арестованных оказались командиры буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, бронекатера "Никополь" - Богдан Небылица, бронекатера - "Бердянск" Роман Мокряк, дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины - Владимир Лисовой; сотрудники СБУ Андрей Драч и Василий Сорока; члены экипажей Денис Гриценко (осуществлял общее руководство группой - ИФ), Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий и Андрей Шевченко, Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варымез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиб, Владислав Костышин, Сергей Попов, Андрей Артеменко и Андрей Эйдер. Все они находятся под арестом в Москве.

Украина заявила, что арестованные моряки – военнопленные, их должны немедленно отпустить.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая по ходатайству Украины обязал Россию немедленно передать арестованных моряков, а также корабли на родину.

17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест всем 24 украинским морякам на три месяца.

В тот же день уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила освободить военнопленных моряков под ее личное обязательство. Временно поверенный по делам Украины в РФ Василий Покотило передал соответствующее ходатайство представителю ФСБ РФ.

Теги: #полозов #россия #украина #моряки #азовское_море #военнопленные
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