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11:40 24.07.2019

Кабмин сменил троих членов комиссии по избранию директора ГБР

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Кабмин сменил троих членов комиссии по избранию директора ГБР

Кабинет министров Украины сменил троих членов комиссии по проведению конкурса на занятие должностей директора Государственного бюро расследований (ГБР), его заместителей, директоров территориальных органов и руководителей подразделений центрального аппарата ГБР.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, Кабмин включил в состав конкурсной комиссии ведущего научного сотрудника отдела проблем уголовного права, криминологии и судоустройства Института государства и права им.Корецкого Национальной академии наук Украины Оксану Квашу; заведующего отделом проблем уголовного права, криминологии и судоустройства Института государства и права им.Корецкого НАНУ Александра Костенко; начальника отдела подготовки прокуроров по организации работы в органах прокуратуры и преподавания профессиональной этики Института спецподготовки Национальной академии прокуратуры Украины Виктора Кощинца (все трое – по согласию).

При этом Кабмин освободил от исполнения обязанностей членов комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора ГБР завкафедрой гражданского права юридического факультета Киевского национального университета им.Шевченко, академика Национальной академии правовых наук Украины Романа Майданика, профессора кафедры теории права и государства юрфака КНУ им.Шевченко Виктора Самохвалова и партнера юридической фирмы "Саенко Харенко" Татьяну Слипачук.

Теги: #гбр #кадры #кабмин
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