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11:06 24.07.2019

Южнокорейские эксперты предположили цель вторжения самолетов из России

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Южнокорейские эксперты предположили цель вторжения самолетов из России

Нарушения военными самолетами России и КНР зоны опознавания Южной Кореи могут быть направлены на проверку связей в области безопасности между Вашингтоном, Токио и Сеулом, считают южнокорейские аналитики.

По мнению профессора факультета мировой политики университета Инха, Нама Чан Хи, Китай и Россия хотели посмотреть, как отреагируют Южная Корея и Япония. Он также не исключил, что полеты были приурочены к визиту советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Сеул.

Во вторник Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея сообщил, что российский военный самолет дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи над Японским морем. Кроме того, военные заявили о нарушении зоны опознавания Южной Кореи двумя самолетами из КНР и двумя самолетами из России.
Предполагаемые нарушения зоны опознавания Южной Кореи произошли на фоне опасений о том, что разногласия Токио и Сеула в связи с недавними экспортными ограничениями, принятыми Японией, могут сказаться на их сотрудничестве в сфере безопасности.

Полеты китайских и российских военных самолетов в зоне опознавания Южной Кореи также совпали с началом визита Болтона в Сеул, в ходе которого тот должен подчеркнуть важность трехстороннего сотрудничества США, Японии и Южной Кореи в области безопасности.

Россия отвергла обвинения в нарушении воздушного пространства, однако позднее принесла извинения и предположила, что это произошло из-за технической ошибки.

Теги: #южная_корея #воздушное_пространство #россия
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