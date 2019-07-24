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10:45 24.07.2019

Минюст США начнет антимонопольное расследование в ИТ-секторе

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Минюст США начнет антимонопольное расследование в ИТ-секторе

Министерство юстиции США подтвердило циркулировавшие последние два месяца слухи о начале расследования на предмет нарушения антимонопольного законодательства крупнейшими компаниями, работающими в сфере информационных технологий.

В пресс-релизе Минюста не называются конкретные компании, однако отмечается, что речь идет о поисковых системах, социальных сетях и онлайн-ритейлерах. Мировыми лидерами в этих сферах являются Google, Facebook и Amazon.

"В отсутствие дисциплины, вызванной достойной конкуренцией на рынке, цифровые платформы могут действовать вопреки интересам потребителей", - заявил глава антимонопольного отдела Минюста Макан Далрахим.

Ранее источники сообщали, что Федеральная торговая комиссия (FTC) США договорилась с министерством юстиции о том, что она возглавит расследование в отношении Facebook, а Минюст сыграет ведущую роль в выявлении нарушений конкуренции со стороны Alphabet Inc., материнской структуры Google.

Таким образом, есть вероятность, что некоторые компании станут мишенью сразу для обоих ведомств, пишет The Wall Street Journal.

Акции Apple в ходе электронных торгов в среду дешевеют на 0,4%, Amazon - на 1,1%, Alphabet - на 1%, Facebook - на 1,7%.

Теги: #расследование #минюст_сша #ит_сфера
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