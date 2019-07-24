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10:29 24.07.2019

На Харьковщине пресечена попытка рейдерского захвата сельхозпредприятия

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На Харьковщине пресечена попытка рейдерского захвата сельхозпредприятия

Полиция пресекла попытку рейдерского захвата сельхозпредприятия "Маяк" в с.Губщина Валковского района Харьковской области, предпринятую во вторник, около 22:00, в райотдел доставлены 46 человек, в том числе граждане России и жители временно оккупированных территорий.

"К сельхозпредприятию "Маяк" подъехало два автобуса молодых людей с дубинками. Они показали хозяину документы, согласно которым произошла смена собственника. Молодые люди вели себя агрессивно, угрожали настоящему хозяину расправой, поэтому 36-летний мужчина сразу позвонил в полицию", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как выяснили правоохранители, прибывшие на место, государственный регистратор Заичинского сельсовета Полтавской области по поддельным документам изменил и провел незаконные регистрационные действия в Государственном реестре юридических лиц в отношении сельхозпредприятия "Маяк" - сменил владельца и руководителя фирмы.

По данному факту следователь Валковского отдела полиции открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) Уголовного кодекса Украины.

В Валковский отдела для проведения следственных действий доставили 46 человек, среди которых граждане России и жители оккупированных территорий. У них обнаружено холодное оружие, электрошокеры, баллончики со слезоточивым газом, балаклавы и документация, в том чистые бланки охранной фирмы. Решается вопрос об их задержания по ст. 208 УПК Украины.

Теги: #полиция #рейдерство #харьковская_область
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