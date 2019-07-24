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09:45 24.07.2019

ОИК №105 в городе Счастье пересчитывает голоса, полиция усилила меры безопасности

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ОИК №105 в городе Счастье пересчитывает голоса, полиция усилила меры безопасности

Окружная избирательная комиссия (ОИК) №105 (город Счастье, Луганская область) пересчитывает голоса, полиция усилила там меры безопасности.

Как сообщается на странице МВД Украины в соцсети Фейсбук в среду, в Новоайдарский отдел полиции обратился член окружной избирательной комиссии № 105, который сообщил о возможном нарушении избирательного законодательства председателем ОИК.

"В сообщении заявитель отметил, что на сайте ЦИК уже есть результаты подсчета ста процентов голосов на всех 6-ти избирательных участках, расположенных на избирательном округе №105, и установлены результаты выборов, но, по словам заявителя, обработка протоколов по результатам голосования на избирательных участках не проводилась", - информирует МВД.

Данный факт зарегистрирован.

По информации МВД, комиссия проводит пересчет голосов.

Полиция решила усилить меры публичной безопасности вблизи окружной избирательной комиссии. Для охраны общественного порядка задействованы 45 полицейских.

В настоящее время на сайте ЦИК содержится такая информация: после обработки 100% электронных протоколов побеждает представитель партии "Оппозиционный блок" Виктория Гриб (39,58%), за ней следует представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Сергей Медведчук (31,7%).

Теги: #подсчет #луганская_область #мвд #выборы
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