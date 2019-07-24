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09:44 24.07.2019

В Обухове голоса избирателей считали в кафе

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В Обухове голоса избирателей считали в кафе

Следователи Обуховского отдела полиции (Киевская область) открыли уголовное производство по факту фальсификации избирательных документов в городе.

Как сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области в среду, сообщение о правонарушении поступило правоохранителям от представителя гражданской сети "Опора", после чего на место прибыла следственно-оперативная группа.

"Установлено, что около 18 часов председатель одной из участковых избирательных комиссий вместе с секретарем составляли протоколы участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей по многомандатному избирательному округу не на заседании избирательной комиссии, как это предусмотрено действующим законодательством, а в помещении кафе доме культуры города Обухов. Полиция на месте задокументировала противоправную деятельность сотрудников избирательной комиссии и изъяла у них в качестве вещественных доказательств протоколы подсчета голосов", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей), ведется следствие. Статья предусматривает заключение на 5-7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 1-3 года.

Теги: #подсчет #обухов #полиция #выборы
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