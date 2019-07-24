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09:35 24.07.2019

АМКУ начал рассмотрение дела о концентрации облгазов

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АМКУ начал рассмотрение дела о концентрации облгазов

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал рассмотрение дела о нарушении 18 облгазами закона о нарушении экономической конкуренции в связи с назначением Дэвида Энтони Ховарда Брауна главой наблюдательного совета во всех обществах без получения разрешения со стороны комитета.

Согласно сообщению АМКУ, это кадровое решение дает основания считать, что указанные общества могут являться единым субъектом хозяйствования.

"Указанные концентрации могут иметь негативные последствия в виде монополизации товарного рынка, злоупотребления монопольным (доминирующим) положением, ограничения конкуренции путем существенного ограничения конкуренции на всем рынке или в значительной его части. Указанные концентрации без разрешения произошли на рынке распределения природного газа местными (локальными) газораспределительными системами", - отметили в комитете.

Речь идет о входящих в группу РГК Дмитрия Фирташа "Днепропетровск-", "Днипро-", "Житомир-", "Закарпат-", "Запорож-", "Ивано-Франковск-", "Киевобл-", "Криворож-", "Львов-", "Николаев-", "Ривне-", "Сумы-", "Тисменница-", "Харьков-", "Харьковгор-", "Хмельницк-", "Чернигов-", "Черновцыгаз".

АМКУ для полного и объективного рассмотрения дела просит предоставить всех заинтересованных лиц информацию, которая может повлиять на принятие им решения.

Как сообщалось, в апреле 2019 года АМКУ также начал рассмотрение дела по признакам совершения 20 облгазами нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

Основанием для начала дел стало доначисление облгазами (вопреки Кодексу газораспределительных систем) бытовым потребителям объемов потребленного природного газа сверх объемов, определенных по данным счетчиков.

Теги: #облгаз #нарушения #амку
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