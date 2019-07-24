События

08:45 24.07.2019

ВСП отправил в отставку судью, закрывшего дело Кернеса

2 мин читать

Высший совет правосудия (ВСП) уволил с должностей 7 судей, подавших заявление об отставке, среди которых  судья Киевского райсуда Полтавы Андрей Антонов.

Об этом сообщается на официальном сайте ВСП.

Как сообщалось, 10 августа 2018 года Антонов вынес постановление, в котором расценил систематическую неявку прокуроров на дебаты по делу городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого как отказ от обвинения и закрыл уголовное производство.

Позднее в тот же день заместитель генпрокурора Украины Анжела Стрижевская сообщила, что прокуратура Полтавской области открыла уголовное производство по факту вынесения судьей неправосудного решения по делу в отношении Кернеса, Блинника и Смицкого (ч. 1 ст. 375 УК Украины).

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Антонов принял заведомо неправосудное решение и ответит перед законом.

"Судья, который в нарушение всех законодательных норм вынес решение о закрытии дела Кернеса - будет отвечать за заведомо неправосудное решение. И дембельский аккорд не поможет", - написал Луценко в своей странице в соцсети Фейсбук.

В тот же день Национальное агентство противодействия коррупции заявило о намерении проверить декларации о доходах судьи А.Антонова.

17 августа 2018 года Антонов пожаловался в ВСП на давление со стороны Генпрокуратуры и НАПК. Он также подал заявление об отставке с должности судьи Киевского районного суда Полтавы, мотивируя свое увольнение давлением на него.

Теги: #украина #харьков #судья
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:43 24.07.2019
Обработано 98,95% протоколов: "Слуга народа" - 43,14% голосов, "ОПЗЖ" - 13,02%, "Батькивщина" - 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%, "Голос" - 5,84%

Обработано 98,95% протоколов: "Слуга народа" - 43,14% голосов, "ОПЗЖ" - 13,02%, "Батькивщина" - 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%, "Голос" - 5,84%

08:26 24.07.2019
В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

08:10 24.07.2019
Тарас Батенко победил в 123 округе во Львовской области

Тарас Батенко победил в 123 округе во Львовской области

08:05 24.07.2019
Михаил Бондар победил в 119 округе во Львовской области

Михаил Бондар победил в 119 округе во Львовской области

07:59 24.07.2019
Прошедшие парламентские выборы показали приверженность украинского народа демократическим идеалам - Госдеп

Прошедшие парламентские выборы показали приверженность украинского народа демократическим идеалам - Госдеп

07:42 24.07.2019
Кличко открыл в Киеве барельеф в честь Стравинского

Кличко открыл в Киеве барельеф в честь Стравинского

07:40 24.07.2019
Кандидат от партии "Голос" Васильченко побеждает в 118 округе во Львове

Кандидат от партии "Голос" Васильченко побеждает в 118 округе во Львове

07:32 24.07.2019
За сутки вторника боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

За сутки вторника боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

05:56 24.07.2019
Андрей Кит победил в округе №126 – ЦИК

Андрей Кит победил в округе №126 – ЦИК

04:11 24.07.2019
Начальник таможенного поста на Черниговщине задержан во время получения взятки - прокуратура

Начальник таможенного поста на Черниговщине задержан во время получения взятки - прокуратура

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИД Украины призывает международное сообщество осудить решение Верховного суда России в отношении Павла Гриба

Верховный суд РФ признал законным приговор украинцу Грибу

Боевики с полуночи один раз открывали огонь по украинским позициям в зоне ООС - штаб

Суд не удовлетворил апелляцию Минкультуры на решение о приостановке переименования УПЦ (МП)

Следствие получило материалы от компетентных органов 9 стран по делу об убийстве Шеремета

ПОСЛЕДНЕЕ

ОИК №105 в городе Счастье пересчитывает голоса, полиция усилила меры безопасности

В Обухове голоса избирателей считали в кафе

АМКУ начал рассмотрение дела о концентрации облгазов

Взрыв на юго-западе Пакистана унес жизни двух человек, более 20 пострадали – полиция

Пришло время искать политическое решение конфликта в Йемене - госминистр иностранных дел ОАЭ

Директор харьковского предприятия подозревается в растратах на 1,4 млн грн - прокуратура

Спецпрокурор Мюллер в среду выступит перед Конгрессом США

Страны Европы - члены СБ ООН осудили снос Израилем палестинских домов

Лидер британской Лейбористской партии призвал к проведению в стране всеобщих выборов

В Покровск Донецкой области направили вертолет со спецназовцами для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на избирательном округе № 50 - МВД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА