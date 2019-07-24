Тарас Батенко победил в 123 округе во Львовской области

Самовыдвиженец Тарас Батенко победил в 123 округе во Львовской области согласно данным с сайта ЦИК Украины по результатам обработки 100% протоколов.

Батенко, представлявший округ в Верховной Раде минувшего созыва, набрал 45,05% голосов. На втором месте – представитель партии "Голос" Тарас Чолий (15,11% голосов), на третьем Олег Дуда от партии "Европейская солидарность", набравший 13,49% голосов.

В состав округа №123 входят Золочивский, Перемышлянский и Николаевский районы Львовской области.