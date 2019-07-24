Михаил Бондар победил в 119 округе во Львовской области

Кандидат от политической партии "Европейская солидарность" Михаил Бондар победил в 119 округе во Львовской области согласно данным на сайте ЦИК по результатам обработки 100% протоколов.

По данным ЦИК, Бондар набрал 15,17% голосов, а на втором месте кандидат от партии "Слуга народа" Орест Кавецкий, набравший 15,39% голосов. В абсолютном выражении Бондар набрал 12 790 голосов, а его конкурент – на 140 голосов меньше.

На третьем месте в округе Олег Шиба от партии "Голос"-- 14,99% голосов.

Михаил Бондар был депутатом Верховной Рады от этого округа в прошлом созыве.

В состав округа входят Бродовский, Буский, Радеховский и часть Каменка-Бугского районов Львовской области.