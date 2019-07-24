Кличко открыл в Киеве барельеф в честь Стравинского

Мэр Киева Виталий Кличко открыл барельеф в честь выдающегося композитора и дирижера Игоря Стравинского, установленный на улице Лютеранской 28/19, в доме, в котором художник жил и творил в период своего пребывания в Киеве, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Нам есть чем гордиться, нам есть что представить и о чем рассказывать. - О нашей истории, наших достижениях и о людях, которые прославляли и прославляют Киев. И о которых знает весь мир, - сказал Кличко. - Я благодарен всем неравнодушным, всем меценатам, которые приобщаются, чтобы сделать наш город, нашу страну интереснее, привлекательнее, интегрированными в мировое культурное пространство", - отметил Кличко.

Памятная доска Стравинскому - первый монумент в проекте "Выдающиеся личности, которые изменили мир", организованном меценатами и столичными властями.