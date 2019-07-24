За сутки вторника боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 1 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"23 июля Вооруженные силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня…Потерь с украинской стороны не зафиксировано", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук в среду утром.

Так, позиции ВСУ были обстреляны в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": в районе Луганска - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток войска противника не нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия", - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки 23 июля в результате подрыва на взрывном устройстве трое боевиков НВФ погибли и один ранен.