Пришло время искать политическое решение конфликта в Йемене - госминистр иностранных дел ОАЭ

Госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш призвал хуситов усилить поиски политического решения конфликта в Йемене.

"Когда Объединенные Арабские Эмираты сокращают и передислоцируют свои силы в Йемене, мы делаем это так же, как и начали - с широко открытыми глазами. Мы понимали проблемы тогда и понимаем их сегодня. Не было легкой победы и не будет легкого мира. Сейчас настало время удвоить усилия для политического процесса", - написал Гаргаш в своей статье, опубликованной Washington Post.

"Йеменские стороны, особенно хуситы, должны увидеть этот шаг таким, какой он есть: мерой укрепления доверия, чтобы создать новый импульс для прекращения конфликта", - добавил госминистр.

Он отметил, что международное сообщество должно "удержать любую сторону от использования или подрыва этой возможности, остановить хуситов от блокирования помощи, ускорить компромисс со всех сторон и поддержать решительные посреднические усилия под руководством ООН".

По его словам, ОАЭ и остальные страны арабской коалиции не покидают Йемен.

"В соответствии с международным правом, мы будем продолжать консультировать и оказывать помощь местным йеменским силам. Мы будем отвечать на атаки против коалиции и против соседних государств. Вместе с международными партнерами мы будем сохранять бдительность в обеспечении доступа к важнейшим водным путям", - заявил Гаргаш.

Он добавил, что коалиция продолжит поддержку крупномасштабных программ гуманитарной помощи, а также ООН и международных организаций, работающих в стране.

"Безусловно, работа по обеспечению безопасности и восстановлению Йемена остается незавершенной, а подлинный мир для йеменского народа по-прежнему нереализован. Однако перспектива достижения этой цели сейчас ближе, чем в течение четырех лет войны. Мы надеемся, что хуситы также широко раскроют глаза на эту критическую возможность", - заключил госминистр иностранных дел ОАЭ.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которые считаются близкими Ирану.