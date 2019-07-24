События

00:33 24.07.2019

Спецпрокурор Мюллер в среду выступит перед Конгрессом США

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Спецпрокурор США Роберт Мюллер в среду будет публично свидетельствовать перед Конгрессом США.

Выступление Мюллера состоится перед юридическим комитетом и комитетом по разведке Палаты представителей США.

Изначально он должен был выступить в Конгрессе 17 июля, однако дата выступления была изменена.

В понедельник министерство юстиции сообщило Мюллеру, что он должен ограничить свои показания перед Конгрессом рамками обнародованного доклада об итогах расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

"Любые показания должны находиться в пределах вашего обнародованного доклада, потому что вопросы в рамках вашего расследования охватываются привилегиями исполнительной власти", - написал заместитель генерального прокурора Брэдли Вайншаймер в послании Мюллеру, которое было получено изданием The Hill.

Уточняется, что эти "привилегии включают обсуждение следственных действий, а также решения, принятые во время расследования, но не описанные в обнародованной версии доклада".

Ранее предполагалось, что Мюллер, вряд ли сообщит на слушаниях что-то новое, чего нет в обнародованной версии доклада.

Вайншаймер также отметил, что Мюллер не должен раскрывать ничего, связанного с отредактированными частями доклада, которые скрывают материалы Большого жюри, детали текущих расследований, секретные материалы и информацию о третьих лицах.

Между тем, президент США Дональд Трамп призвал демократов отказаться от вызова Мюллера в Конгресс США.

"Роберту Мюллеру, насчет которого существуют противоречия, не стоит давать еще одну возможность высказаться. В итоге это будет плохо и для него, и для мошенников-демократов в Конгрессе, которые не сделали ничего, кроме как потратили время на эту смехотворную "охоту на ведьм". Результат доклада Мюллера - отсутствие сговора (с Россией - ИФ) и препятствования правосудию", - написал Трамп в понедельник в твиттере.

При этом Трамп отметил, что считает подозрительным исчезновение части переписки двух экс-агентов ФБР Питера Строка и Лизы Пейдж, которые, работая в команде Мюллера, обменивались нелицеприятными сообщениями о президенте США.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

Теги: #сша #конгресс #показания #мюллер
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