В Покровск Донецкой области направили вертолет со спецназовцами для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на избирательном округе № 50 - МВД

Киев. 23 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В Покровск Донецкой области направлен вертолет из состава сил авиаподдержки Министерства внутренних дел Украины для стабилизации ситуации при подсчете голосов в Окружной избирательной комиссии №50, сообщает пресс-служба министерства Внутренних дел Украины.

"Для стабилизации ситуации в ОИК № 50 в Покровске при подсчете голосов и недопущения осложнения оперативной обстановки принято решение перебросить туда по воздуху резервы групп спецназначения Нацполиции из состава сил авиаподдержки",- говорится в сообщении, на официальной странице МВД Украины в в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Как сообщалось ранее, протестная акция продолжается под зданием ОИК №50 с понедельника, 22 июля, вследствие чего избирательная комиссия №50 не работает.

"Наблюдатели на окружной избирательной комиссии №50 обнаружили признаки нарушений избирательного процесса, из-за чего у здания ОИК началась протестная акция. Протестующие установили палатки, а также начали сооружать шины", - сказано в сообщении.

Полиция обеспечивает безопасность на территории окружкома. На месте работают группы документирования и группы коммуникации, а также находится руководство областного главка и местной полиции.

По информации о нарушениях избирательного процесса начато досудебное расследование по ч.3 ст.157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права, повлиявшее на результаты выборов).