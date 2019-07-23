Зеленский назначил заместителем секретаря СНБО Алексея Данилова

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

"Назначить Данилова Алексея Мячеславовича заместителем секретаря СНБО", - говорится в указе президента от 23 июля 2019 года, обнародованном на сайте главы государства.

Согласно информации из открытых источников, Данилов в 2005 году возглавлял Луганскую облгосадминистрацию. Народный депутат Украины 5-го созыва (с мая 2006 по ноябрь 2007 года).