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20:51 23.07.2019

Зеленский назначил заместителем секретаря СНБО Алексея Данилова

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Зеленский назначил заместителем секретаря СНБО Алексея Данилова

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Данилова заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

"Назначить Данилова Алексея Мячеславовича заместителем секретаря СНБО", - говорится в указе президента от 23 июля 2019 года, обнародованном на сайте главы государства.

Согласно информации из открытых источников, Данилов в 2005 году возглавлял Луганскую облгосадминистрацию. Народный депутат Украины 5-го созыва (с мая 2006 по ноябрь 2007 года).

Теги: #снбо #кадри
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