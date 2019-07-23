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20:22 23.07.2019

Украина будет укреплять сотрудничество с ВКУ – Офис президента

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Украина будет укреплять сотрудничество с ВКУ – Офис президента

В Офисе президента Украины заявляют о намерении укреплять сотрудничество с Всемирным Конгрессом украинцев (ВКУ) в будущем и сосредоточиться на проектах по развитию имиджа Украины на международной арене.

В ходе встречи с председателем Международной миссии Всемирного Конгресса украинцев по наблюдению за выборами в Украине Евгением Чолием в Офисе главы государства стороны "обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества по противостоянию дезинформации и продвижение позитивного имиджа Украины в мире", сообщается на странице Офиса президента в соцсети Facebook во вторник.

"В Офисе президента отметили важность Международной миссии ВКУ по наблюдению за выборами для мониторинга и защиты демократии в Украине. Именно благодаря такой международной поддержке Украина может противостоять внешним вызовам и поделиться с миром собственными достижениями проведения честных и прозрачных выборов в условиях дезинформационных атак", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности ВКУ.

Теги: #вку #наблюдатели #выборы
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