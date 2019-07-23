МИД Украины призывает международное сообщество осудить решение Верховного суда России в отношении Павла Гриба

Министерство иностранных дел Украины выражает протест из-за решения Верховного суда России, который оставил без изменений приговор гражданину Украины Павлу Грибу, и призывает международное сообщество осудить такое решение, а также требовать освобождения всех удерживаемых украинцев.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест Российской Федерации в связи с неправомерным решением военной коллегии Верховного суда РФ по делу гражданина Украины Павла Гриба", - говорится в заявлении МИД.

В ведомстве призывают международное сообщество "осудить неправомерное решение российского суда в отношении гражданина Украины П.Гриба и требовать безусловного освобождения всех граждан Украины, которых кремлевский режим удерживает в заложниках на территории России и в оккупированном украинском Крыму".

В заявлении также отмечается, что суд в РФ дерзко отклонил аргументы адвокатов об отсутствии доказательной базы и состава преступления в действиях Павла, поддержал сфабрикованные обвинения в террористической деятельности и "бесстыдно отправил молодого человека на 6 лет в колонию". Это решение российского суда, как и все решения в отношении других безосновательно осужденных в РФ граждан Украины, "в глазах всего мира является еще одним свидетельством полного отсутствия в России какого-либо правосудия и справедливости".

Как сообщалось, 23 июля Верховный суд России оставил без изменений приговор гражданину Украины Грибу.

Согласно закону РФ, приговор в отношении Гриба вступил 23 июля в законную силу и стал обязательным для исполнения.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 22 марта приговорил украинца к шести годам заключения. Гриб был признан виновным по ч.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

В жалобе защита просила отменить приговор, отметив, что Гриб был незаконно задержан на территории Беларуси и доставлен в РФ. Кроме того, отметила адвокат, изначально данные украинцем показания, которые позже легли в основу его приговора, были получены правоохранительными органами под угрозой применения насилия.

Гриб заявил в суде, что не признает себя виновным и не понимает, за что его осудили.

Гриб был задержан 24 августа 2017 года во время посещения Беларуси. Позднее стало известно, что он находится в следственном изоляторе в Краснодаре.