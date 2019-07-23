События

20:19 23.07.2019

Марк Эспер утвержден на посту главы министерства обороны США

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Марк Эспер утвержден на посту главы министерства обороны США

Сенат США утвердил Марка Эспера на посту главы Пентагона, сообщает The New York Times.

Американские СМИ отмечают, что Эспер заручился "мощной поддержкой" сенаторов, представляющих как Республиканскую, так и Демократическую партии. "За" его кандидатуру проголосовали 90 сенаторов, "против" - 8.

Пост главы Пентагона оставался вакантным в течение семи месяцев, это самый длительный срок в истории, когда у американского оборонного ведомства не было руководителя.

В конце июня президент США Дональд Трамп назначил Эспера и.о. главы Пентагона.

Теги: #сша #пентагон
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