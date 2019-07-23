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20:02 23.07.2019

Верховный суд РФ признал законным приговор украинцу Грибу

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Верховный суд РФ признал законным приговор украинцу Грибу

Верховный суд России во вторник оставил без изменений приговор гражданину Украины Павлу Грибу.

"Приговор Северо-Кавказского окружного военного суда оставлен без изменения. В удовлетворении апелляционных жалоб отказано", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Таким образом Верховный суд РФ не нашел оснований для отмены приговора.

Согласно закону, приговор в отношении Гриба вступил 23 июля в законную силу и стал обязательным для исполнения.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 22 марта приговорил украинца к шести годам заключения. Гриб был признан виновным по ч.1 ст. 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности).

В жалобе защита просила отменить приговор, отметив, что Гриб был незаконно задержан на территории Беларуси и доставлен в РФ. Кроме того, отметила адвокат, изначально данные украинцем показания, которые позже легли в основу его приговора, были получены правоохранительными органами под угрозой применения насилия.

Гриб заявил в суде, что не признает себя виновным и не понимает, за что его осудили.

Гриб был задержан 24 августа 2017 года во время посещения Беларуси. Позднее стало известно, что он находится в следственном изоляторе в Краснодаре.

Теги: #украинец #россия #суд
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