Боевики с полуночи один раз открывали огонь по украинским позициям в зоне ООС - штаб

Незаконные вооруженные формирования с начала суток во вторник один раз нарушили режим тишины в зоне проведения операции объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С начала текущих суток Вооруженные силы Украины соблюдают устойчивый режим прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили бессрочный запрет на использование какого-либо оружия. Противник открывал огонь по нашим защитникам из автоматического гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке на странице ООС в Фейсбуке.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций объединенных сил неподалеку н.п.Луганское из направления Нижнее Лозовое.

Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

С начала перемирия (с 00:01 21 июля) это первый зафиксированный обстрел со стороны НВФ.