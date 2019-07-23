События

17:35 23.07.2019

В спорткомплексе "Авангард" начался капремонт ледовой арены

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В спорткомплексе "Авангард" начался капремонт ледовой арены

Стартовал капитальный ремонт ледовой арены ГП "Спортивный комплекс "Авангард" по ул.Ильенко, 46, в Киеве, сообщила пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.

"В данный момент в "Авангарде" начали внутренние ремонтные работы: замена коммуникаций, водоснабжения и канализации, электропроводки, окон, дверей. Ведутся работы по возведению трибуны с дополнительными местами для зрителей", – указано в сообщении.

Кроме того, проводится ремонт кровли, заказано оборудование для морозильной станции.

По данным пресс-службы, стоимость запланированных на 2019 год работ составляет 87,3 млн грн.

Согласно информации в электронной системе ProZorro, победителем тендера на проведение работ стало ООО "Навигаторспецстрой".

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, собственником 100% уставного капитала общества и его конечным бенефициаром является Ярослав Лещух.

Зарегистрированный капитал ООО "Навигаторспецстроя" на июль-2019 составляет 35 тыс. грн.

Как сообщалось, Минспорта намерен реконструировать "Авангард" в современный спорткомплекс с гостиницей и ледовой ареной. Предполагается, что строительство объектов будет осуществляться в три очереди с 2018-го по 2023 гг.

По словам министра молодежи и спорта Игоря Жданова, на первую очередь работ необходимо 89 млн грн – это капитальный ремонт здания ледовой арены с установкой трибуны на 600 стоячих мест (общее количество зрительских мест – 1 тыс.).

Вторая очередь (2019-2020 гг.) включает увеличение количества зрительских мест до 1,8 тыс., пристройку к зданию арены нескольких универсальных спортивных залов, обустройство крытого бассейна с рекреационным центром, залов для спортивной гимнастики, бокса, тренажеров и др.

Третья очередь (2021-2023 гг.) предусматривает строительство нового ледового дворца, гостиницы, автостоянки.

Теги: #минспорта #ремонт
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