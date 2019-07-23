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17:35 23.07.2019

Украина представила предложения к тексту будущего соглашения ВТО по электронной коммерции

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Украина представила предложения к тексту будущего соглашения ВТО по электронной коммерции

 Делегация Министерства экономического развития и торговли представила предложения к тексту будущего соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) по электронной коммерции, сообщило МЭРТ по итогам заседания соавторов совместного заявления членов ВТО 15-17 июля в Женеве.

Как отмечает МЭРТ, предложения касались, в частности, безбумажной торговли, внедрение которой позволить сократить стоимость доставки товаров за счет снижения расходов на коммуникации и обработку бумажных документов, ускорить поступления платежей; открытых государственных данных; обеспечения свободного доступа к интернету.

"В ходе заседания украинская делегация поддержала позицию ЕС относительно обновления справочного документа по основным телекоммуникациям. В рамках дискуссий также участники делегации отметили, что доступ к рынкам телекоммуникационных и компьютерных услуг Украины является открытым, что благоприятствует значительному росту объемов трансграничной электронной коммерции", – указало МЭРТ.

Теги: #соглашение #электроэнергия #вто #мэрт
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Интерфакс-Украина
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