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17:33 23.07.2019

В Украине самым популярными у абитуриентов специальностями стали филология, право и менеджмент

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В Украине самым популярными у абитуриентов специальностями стали филология, право и менеджмент

Самыми популярными вузами Украины остаются Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Львовский национальный университет имени Ивана Франко и НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", а самыми популярными специальностями в 2019 году стали филология, право и менеджмент, сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

"Наибольшая категория поступающих - на бакалавра и магистра на основе 11-ти классов на дневную форму обучения - подали в вузы 831 тыс. 493 заявления в электронной и бумажной формах. Самыми популярными среди таких поступающих стали заведения Киева, Львова, Харькова и Днепра, а чаще всего они хотят стать филологами, юристами, менеджерами, IT-специалистами и педагогами", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

В частности, в ТОП-10 вузов по количеству поданных заявлений попали: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 41412 заявлений, Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 36078, НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" - 35242, НУ "Львовская политехника" - 29939, Киевский национальный торгово-экономический университет – 24233, Национальный авиационный университет – 22324, Харьковский национальный университет имени В.Каразина – 19379, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – 18686, Киевский университет имени Бориса Гринченко – 14925 и Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара - 14672 заявлений.

Что касается ТОП-10 специальностей по количеству поданных заявлений, это филология – 65419 заявлений, право – 65077, менеджмент – 50207, компьютерные науки – 39376, среднее образование - 35605, журналистика – 30247, экономика – 28178, инженерия программного обеспечения - 27217, психология – 25680 и медицина – 25288 заявлений.

Теги: #абитуриенты #образование
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