Прокуратура АРК расследует факты злоупотребления чиновников при обустройстве админграницы с Крымом

Прокуратура АР Крым расследует уголовные производства в связи со злоупотреблениями чиновников при обустройстве пунктов пропуска на административной границе с Крымом.

"Прошло полтора года с момента принятия этого решения (об обустройстве админграницы – ИФ), и все еще есть над чем работать. Нам в связи с этим по заявлению общественных организаций и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий пришлось начать два уголовных производства", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры АРК, ссылаясь на слова прокурора АР Крым Гюндуза Мамедова.

Одно производство, как отметил прокурор, расследуется по факту нецелевого использования средств, выделенных из резервного фонда для обустройства пунктов пересечения админграницы.

"Дело расследуется по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Министерства инфраструктуры Украины, ГП "Укринтеравтосервис", которые совершили растрату бюджетных средств, выделенных для обустройства КПВВ "Каланчак" и "Чонгар", - рассказали в прокуратуре.

Еще одно производство касается незаконного выделения земельного участка, на котором должны были быть обустроены сервисные центры для крымчан.

В прокуратуре АРК пояснили, что дело расследуется по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Каланчакской райгосадминистрации и Государственного агентства водных ресурсов Украины. Чиновники выдали разрешительные документы на земельный участок, который планировалось использовать при постройке КПВВ на админгранице с Крымом.