Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, пытавшемуся утопить в Русановском канале незнакомую женщину

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 29-летнему мужчине, который пытался утопить плававшую в Русановском канале 60-летнюю женщину.

"Досудебным расследованием установлено, что 19 июля 2019 года примерно в 6:30 подозреваемый во время пробежки у Русановского канала увидел ранее незнакомую ему 60-летнюю женщину, которая плавала в водоеме. Не раздеваясь, мужчина зашел в водоем и начал целенаправленно плыть к потерпевшей. Подплыв к женщине, подозреваемый начал обеими руками давить сверху на голову потерпевшей, удерживая ее под водой без доступа воздуха около 1 минуты", - сообщает пресс-служба прокуратуры г.Киева во вторник.

Чтобы спаслись, женщина сделала вид, что тонет, и в это время, находясь под водой, отплыла от подозреваемого на несколько метров. Оказавшись на безопасном расстоянии, женщина вынырнула и отплыла к противоположному берегу.

После этого подозреваемый покинул место происшествия, а через несколько часов полицейские задержали его возле станции метро "Левобережная". "Он был полностью раздетым и вел себя неадекватно", - сообщили в прокуратуре.

Следователи Днепровского управления полиции сообщили 29-летнему мужчине о подозрении по ч.2 ст.15, п.7 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (совершение оконченного покушения на умышленное убийство из хулиганских побуждений)

"Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения. Также решается вопрос о назначении подозреваемому стационарной судебно-психиатрической экспертизы", - сказано в сообщении.