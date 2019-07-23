И.о. главы правления банка "Сич" стал заместитель председателя правления Прилуцкий

Исполняющим обязанности председателя правления банка "Сич" (Киев) с 23 июля стал Олег Прилуцкий, ранее занимавший должность заместителя председателя правления этого финучреждения.

Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), такое решение принял наблюдательный совет банка "Сич" 22 июля.

Прилуцкий занимал должность заместителя председателя банка "Сич" с 22 января 2019 года. До прихода в банк "Сич" Прилуцкий проработал советником председателя правления Альпари Банка, а до этого в этом же банке был членом наблюдательного совета, а затем председателем наблюдательного совета.

До настоящего времени временно исполняющей обязанности председателя правления банка "Сич" была заместитель главы правления финучреждения Наталия Бондаренко, ранее занимавшая должность главы правления банка Петр Мельник уволился с должности 8 февраля 2019 года по согласию сторон.

Банк "Сич" основан в 2011 году.

По состоянию на 1 января 2019 года акционерами банка являлись: Олег Баланда (55,615%), Валерий Раздорожный (31,016%), Андрей Мельник (9,6257%) и Олег Губанов (3,7433%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов банк "Сич" занимал 59-е место (0,933 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.