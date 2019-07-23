События

15:52 23.07.2019

В Украине в среду будет прохладно на северо-западе и тепло – на юго-востоке, в Киеве возможен дождь

2 мин читать
В Украине в среду будет прохладно на северо-западе и тепло – на юго-востоке, в Киеве возможен дождь

В Украине в среду, 24 июля, погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления и влажная воздушная масса, довольно прохладная на северо-западе страны и теплая – на юго-востоке, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в северных и восточных регионах, а также в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму, а днем по высей Украине, кроме юга и Карпатского региона, прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем 21-26°; в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью 14-19°, днем 24-29°.

В Киеве 24 июля прогнозируется кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 22-24°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 24 июля самая высокая температура днем была 34,9° в 2009 году, самая низкая ночью 9,4° в 1906 году.

В Украине в четверг, 25 июля, в большинстве областей ночью кое-где прогнозируется небольшой дождь, днем – умеренные грозовые дожди; лишь в западных регионах, а также в Одесской и Николаевской областях без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°; днем 21-26°, в южных областях и на Закарпатье до 29°.

В Киеве 25 июля ночью возможен небольшой дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 22-24°.

По состоянию на 9:00 утра вторника, 23 июля, температура воды в Черном и Азовском морях была 24-27°, возле Одессы и Приморского 22°, в р.Днепре в пределах г.Киева 20°.

Теги: #погода #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:32 23.07.2019
В Украине могут отозвать более 700 автомобилей Volvo в рамках сервисной кампании

В Украине могут отозвать более 700 автомобилей Volvo в рамках сервисной кампании

12:01 23.07.2019
В странах Западной Европы опасаются аномальной жары и лесных пожаров

В странах Западной Европы опасаются аномальной жары и лесных пожаров

11:16 23.07.2019
У Госпогранслужбы есть план действий Морской охраны на случай открытого наступления России

У Госпогранслужбы есть план действий Морской охраны на случай открытого наступления России

10:43 23.07.2019
Госпогранслужба в условиях российской агрессии продолжает системно реформироваться

Госпогранслужба в условиях российской агрессии продолжает системно реформироваться

10:24 23.07.2019
Суд в Украине разрешил Ощадбанку взыскать с РФ свыше $1,1 млрд убытков из-за аннексии Крыма по решению международного арбитража

Суд в Украине разрешил Ощадбанку взыскать с РФ свыше $1,1 млрд убытков из-за аннексии Крыма по решению международного арбитража

23:28 22.07.2019
В ЕС ожидают, что новые власти Украины, которые получили сильный мандат на выборах, будут отвечать ожиданиям ее граждан

В ЕС ожидают, что новые власти Украины, которые получили сильный мандат на выборах, будут отвечать ожиданиям ее граждан

12:26 22.07.2019
В Украине немного похолодает

В Украине немного похолодает

11:45 21.07.2019
В начале недели по всей Украине ожидаются кратковременные дожди

В начале недели по всей Украине ожидаются кратковременные дожди

19:11 20.07.2019
В посольстве Украины в Индии испортили все избирательные бюллетени

В посольстве Украины в Индии испортили все избирательные бюллетени

22:41 19.07.2019
Двое украинских военных погибли от пули вражеского снайпера на Донбассе

Двое украинских военных погибли от пули вражеского снайпера на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Следствие получило материалы от компетентных органов 9 стран по делу об убийстве Шеремета

Зеленский: исходя из увиденных материалов дела Шеремета, думаю, что результат будет

В оккупированный Донецк прибыли российские снайперы для уничтожения видеокамер СММ ОБСЕ на линии разграничения

За минувшие сутки на Донбассе обстрелов не зафиксировано

Генпрокурор передал дело о завладении $20 млн "Ощадбанка" в подследственность Нацполиции, НАБУ и САП протестуют

ПОСЛЕДНЕЕ

Единовременное пособие в январе-июне получили около 2 тыс. пострадавших на производстве

Следствие получило материалы от компетентных органов 9 стран по делу об убийстве Шеремета

Зеленский: исходя из увиденных материалов дела Шеремета, думаю, что результат будет

В конце июня суд повторно арестовал информацию мобильных операторов за январь-август-2016 в рамках расследования убийства Шеремета

Глава Нацполиции докладывает Зеленскому информацию с ограниченным доступом по расследованию убийства журналиста Шеремета

По поручению Зеленского погашена задолженность по зарплате работникам "Николаевского судостроительного завода"– Офис президента

Еврокомиссия выдвинула инициативу по защите и восстановлению лесов в мире

Верховный суд оставил в силе решение Киевсовета о предоставлении статуса сквера участку на Осокорках

FTC может объявить о соглашении с Facebook об урегулировании претензий на этой неделе

Информация о минировании 102 объектов в Харькове не подтвердилась, полиция квалифицировала происшедшее как теракт и разыскивает лжеминера

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА