Единовременное пособие в январе-июне получили около 2 тыс. пострадавших на производстве

Единовременные пособия в случае стойкой утраты профессиональной трудоспособности в январе-июне 2019 года получили 1,948 тыс. чел., пострадавших на производстве, сообщила пресс-служба Фонда социального страхования Украины (ФСУ).

Согласно сообщению, общая сумма выплат составила 25,7 млн грн.

Фонд также выплатил единовременные пособия в случае смерти потерпевшего 152 семьям и 149 иждивенцам, расходы составили более 32 млн грн.

Право на получение пострадавшим единовременного пособия наступает со дня установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Размер выплаты зависит от степени утраты трудоспособности, исходя из 17 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на день наступления права потерпевшего на страховую выплату.