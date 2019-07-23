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15:07 23.07.2019

Зеленский: исходя из увиденных материалов дела Шеремета, думаю, что результат будет

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Зеленский: исходя из увиденных материалов дела Шеремета, думаю, что результат будет

Президент Украины Владимир Зеленский после ознакомления с собранными украинскими правоохранителями материалами и результатами проведенных следственных действий по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета заявил, что ожидает раскрытия этого преступления.

"Из того, что я увидел, не могу говорить, в какой срок, но думаю, что у нас с вами будет результат", - сказал он на брифинге во вторник в Офисе президента журналистам после ознакомления с закрытыми материалами дела, которые ему предоставил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в ходе второй части брифинга, уже после получения президентом от правоохранителей информации с ограниченным доступом по "делу Шеремета", представители СМИ задали ряд конкретных вопросов, касающихся расследования убийства, на которые Князев не смог ответить ввиду тайны досудебного расследования.

Зеленский, реагируя на количество озвученных и оставшихся без ответов вопросов, в свою очередь обратился к журналистам: "Из того, что я услышал, увидел, я хотел бы, чтобы мы сейчас не очень давили на сотрудников уголовного розыска, там действительно много работы. И я уверен, что правоохранители не могли вам показать очень много из тех фактов, просто не могли".

Глава государства добавил: "Я с таким же настроением пришел (услышать конкретные факты расследования – ИФ), а сейчас я понимаю, почему не могли (обнародовать информацию, имеющуюся у следствия информацию – ИФ), - потому что в этом деле нам с вами нужен результат".

"Самое главное, чтобы люди, которые подорвали журналиста Павла Шеремета, были за решеткой. Как минимум – первый шаг, чтобы страна знала, кто эти люди", - добавил Зеленский.

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства журналистскую деятельность Шеремета в Украине и других странах.

 

Теги: #расследование #зеленский #князев #шеремет
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