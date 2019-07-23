В конце июня суд повторно арестовал информацию мобильных операторов за январь-август-2016 в рамках расследования убийства Шеремета

Украинские правоохранители получили повторное решение суда об аресте информации всех операторов мобильной связи для расследования убийства журналиста Павла Шеремета, сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

"С целью сохранения доказательной базы, 28 июня текущего года повторно получено определение суда о наложении ареста на информацию всех операторов мобильной связи с января по август 2016 года", - рассказал он в Офисе президента, докладывая главе государства Владимиру Зеленскому ситуацию с ходом расследования убийства журналиста Павла Шеремета в центре Киева 3 года тому назад.

При этом Князев посетовал, правоохранители "потратили много времени на судебные тяжбы с операторами связи для того, чтобы иметь возможность сохранить ту информацию, которая интересует следствие".

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства журналистскую деятельность Шеремета в Украине и других странах.