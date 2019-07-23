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14:37 23.07.2019

Глава Нацполиции докладывает Зеленскому информацию с ограниченным доступом по расследованию убийства журналиста Шеремета

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Глава Нацполиции докладывает Зеленскому информацию с ограниченным доступом по расследованию убийства журналиста Шеремета

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев докладывает президенту Украины Владимира Зеленского информацию с ограниченным доступом о наработках правоохранителей в расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в ходе встречи Зеленского с представителями правоохранительных органов в Киеве Князев рассказал главе государства об объеме следственных действий, которые были проверены в рамках расследования дела.

В частности он напомнил о мотивах совершения преступления, которые отрабатываются следствием, сообщил, что правоохранители проверяли возможную связь этого преступления с рядом других резонансных преступлений, совершенных в Киеве в тот период – убийства, подрывы автомобилей, взрывы, вследствие которых погибли высокопоставленные сотрудники силовых структур.

"Национальная полиция имеет ряд перспективных направлений работы относительно раскрытия убийства Павла Шеремета", - сказал глава Нацполиции, обращаясь к президенту, и предложил доложить ему информацию с ограниченным доступом без присутствия прессы. Он пояснил, что получил на это соответствующее разрешение от следователя.

После этого Зеленский объявил о перерыве встречи с правоохранителями и вышел общаться с главой Нацполиции.

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства журналистскую деятельность Шеремета в Украине и других странах.

Теги: #зеленский #князев #нацполиция #убийство #расследование #шеремет
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