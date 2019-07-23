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14:29 23.07.2019

Еврокомиссия выдвинула инициативу по защите и восстановлению лесов в мире

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Еврокомиссия выдвинула инициативу по защите и восстановлению лесов в мире

Европейская комиссия (ЕК) опубликовала во вторник документ с предложениями по международному сотрудничеству в области защиты и восстановления лесов в мире.

"Сегодня Европейская комиссия выдвинула новую рамочную основу для действий по защите и восстановлению мировых лесов, на которые приходится 80% биоразнообразия на суше и которые поддерживают существование примерно четверти населения мира, а также имеют жизненно важное значение для наших усилий по борьбе с климатом", - говорится в коммюнике ЕК.

"Леса - это зеленые легкие нашей планеты, и мы должны заботиться о них так же, как мы заботимся о наших собственных легких. Мы не достигнем наших климатических целей без защиты лесов мира. Сегодня мы посылаем важный сигнал нашим гражданам и нашим партнерам по всему миру, что ЕС готов играть ведущую роль в этой области в ближайшие пять лет и в последующие годы", - заявил первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс, представляя инициативу ЕК на пресс-конференции в Брюсселе.

В опубликованном документе представлены меры по расширению международного сотрудничества с заинтересованными сторонами и государствами-членами ЕС, содействию устойчивому финансированию, более эффективному использованию земли и ресурсов, устойчивому созданию рабочих мест и управлению цепочками поставок, а также по целевым исследованиям и сбору данных.

В предложениях Еврокомиссии содержится первичная оценка возможных новых мер регулирования с целью минимизировать влияние потребления в Евросоюзе на деградацию и исчезновение лесов.

В коммюнике ЕК приводятся данные, согласно которым в период с 1990 по 2016 год в мире была потеряна площадь лесов в 1,3 млн кв. км, а это "эквивалентно примерно 800 футбольным полям в час".

Основными факторами этого обезлесения, поясняют в Брюсселе, являются спрос на продукты питания, корма, биотопливо, лесоматериалы и другие товары.

Теги: #еврокомиссия #леса #защита
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