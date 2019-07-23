Верховный суд оставил в силе решение Киевсовета о предоставлении статуса сквера участку на Осокорках

Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного админсуда отменил постановление апелляционной инстанции, которая частично удовлетворила иск ООО "Скай-Буд ЛТД" (Киев) об отмене решения Киевского горсовета о предоставлении статуса сквера земельному участку возле ст. метро "Осокорки" в Дарницком районе Киева.

Согласно тексту постановления суда, решением от 25 января 2016 года Киевский апелляционный суд удовлетворил иск Киевсовета о признании законным решения о предоставлении статуса сквера земучастку площадью 0,6247 га у ст. м. "Осокорки".

Не соглашаясь с решением суда, "Скай-Буд ЛТД" подал апелляционный иск о пересмотре дела, обосновывая неправомерность решения Киевсовета вновь открывшимися обстоятельствами в виде постановления Хозяйственного суда Киева от 13 марта 2017 года, которым, в частности, было признано незаконным расторжение договора между Киевсоветом и "Скай Буд ЛТД" об аренде указанного участка.

Вследствие пересмотра дела с учетом вновь открывшихся обстоятельств Шестой апелляционный суд постановил частично удовлетворить иск застройщика и отменить постановление Киевсовета о предоставлении статуса сквера указанному участку, учитывая производный характер такого решения.

Однако Верховный суд вынес вердикт: апелляционная инстанция ошибочно признала решение Хозсуда вновь открывшимся обстоятельством.

"Поскольку решение Хозяйственного суда Киева от 13 марта 2017 года вступило в законную силу 5 апреля 2018 года, то обстоятельство, на которое ссылается ООО в заявлении о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам, не существовало во время рассмотрения и вынесения решения по делу, а именно на момент принятия постановления Киевского апелляционного суда от 25 января 2016 года", – отмечается в тексте документа.

Как сообщалось, 11 июня 2015 года Киевский горсовет предоставил статус сквера земельному участку площадью 0,6247 га близ выходов из ст. м. "Осокорки" в Дарницком районе, изъятый ранее по соглашению сторон из аренды ООО "Скай-Буд ЛТД" как заказчика строительства торгового центра (ТЦ) Le Boulevard.

По данным "Скай-Буд ЛТД", два земельных участка общей площадью 0,7626 га под строительство указанного ТЦ отведены решением Киевсовета №389/2458 от 8 октября 2009 года, из которых участок площадью 0,6247 га – в аренду на 10 лет, площадью 0,1379 га – на пять лет.

ООО "Скай-Буд ЛТД" создано в 2007 году. Основным видом деятельности является купля-продажа собственной недвижимости.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на 23 июля 2019 года, собственниками являются Валерий Кравченко (50%), а также Анастасия Карасьова и Юлия Лещенко (у каждой по 25%), указанные также конечными бенефициарами общества.

Зарегистрированный капитал ООО "Скай-Буд ЛТД" на июль-2019 составляет 5 млн грн.