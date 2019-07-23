События

14:18 23.07.2019

FTC может объявить о соглашении с Facebook об урегулировании претензий на этой неделе

1 мин читать
FTC может объявить о соглашении с Facebook об урегулировании претензий на этой неделе

Федеральная торговая комиссия США (FTC), как ожидается, объявит о соглашении с Facebook Inc. об урегулировании претензий, касающихся личных данных пользователей, уже на этой неделе, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

В рамках соглашения предусматривается создание специальной комиссии, которая будет осуществлять надзор за мерами, принимаемыми компанией для защиты конфиденциальных данных.

Соглашение, предусматривающее также уплату штрафа в размере около $5 млрд и другие требования для Facebook, положит конец расследованию, начатому против компании в 2018 году.

Подовом для начала расследования FTC в марте стало сообщение о том, что британская консалтинговая фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 87 млн пользователей соцсети. Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Размер штрафа станет рекордным в истории FTC, однако не будет для компании критичным, пишет WSJ. Аналитики ожидают, что Facebook получит чистую прибыль в размере $5,4 млрд при выручке в $16,5 млрд во втором квартале. Компания уже зарезервировала $3 млрд для оплаты части штрафа, что ограничит влияние на показатели за второй квартал.

Акции Facebook в ходе предварительных торгов во вторник дорожают на 0,46%.

Теги: #facebook #ftc
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:26 19.07.2019
"Голос" лидирует по расходам на политрекламу в Фейсбуке

"Голос" лидирует по расходам на политрекламу в Фейсбуке

16:17 15.07.2019
FTC может оштрафовать Facebook на рекордные $5 млрд за утечки данных

FTC может оштрафовать Facebook на рекордные $5 млрд за утечки данных

18:50 02.07.2019
Германия оштрафовала Facebook на $2,3 млн

Германия оштрафовала Facebook на $2,3 млн

08:23 02.07.2019
Facebook эвакуировала в США четыре здания компании из-за угрозы отравления зарином

Facebook эвакуировала в США четыре здания компании из-за угрозы отравления зарином

10:52 14.06.2019
Visa, Uber и другие крупные компании вложат по $10 млн в новую криптовалюту Facebook

Visa, Uber и другие крупные компании вложат по $10 млн в новую криптовалюту Facebook

12:19 03.06.2019
Facebook обсуждает план создания цифровой валюты с CFTC

Facebook обсуждает план создания цифровой валюты с CFTC

09:38 28.05.2019
Топ-менеджеры Facebook отказались от участия в слушаниях канадского парламента

Топ-менеджеры Facebook отказались от участия в слушаниях канадского парламента

08:48 28.05.2019
Топ-менеджеры Facebook отказались от участия в слушаниях канадского парламента

Топ-менеджеры Facebook отказались от участия в слушаниях канадского парламента

09:24 24.05.2019
Facebook за полгода удалил более 3 млрд "фейковых" аккаунтов

Facebook за полгода удалил более 3 млрд "фейковых" аккаунтов

20:43 23.05.2019
Facebook за полгода удалил более 3 млрд "фейковых" аккаунтов

Facebook за полгода удалил более 3 млрд "фейковых" аккаунтов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В оккупированный Донецк прибыли российские снайперы для уничтожения видеокамер СММ ОБСЕ на линии разграничения

За минувшие сутки на Донбассе обстрелов не зафиксировано

Генпрокурор передал дело о завладении $20 млн "Ощадбанка" в подследственность Нацполиции, НАБУ и САП протестуют

Суд отпустил экс-регионала Ефремова под домашний арест

Портнова вызывают в Управление спецрасследований Генпрокуратуры на допрос 29 июля

ПОСЛЕДНЕЕ

По поручению Зеленского погашена задолженность по зарплате работникам "Николаевского судостроительного завода"– Офис президента

Еврокомиссия выдвинула инициативу по защите и восстановлению лесов в мире

Верховный суд оставил в силе решение Киевсовета о предоставлении статуса сквера участку на Осокорках

Информация о минировании 102 объектов в Харькове не подтвердилась, полиция квалифицировала происшедшее как теракт и разыскивает лжеминера

В Киеве мужчина забрал из инкассаторской машины пакеты с деньгами, пока инспекторы заправляли банкомат

Практика правоохранительных органов стимулирует безнаказанность рейдеров

Денисова обратилась к Москальковой по незамедлительному оказанию медпомощи удерживаемому в СИЗО Симферополя Бекирову ввиду ухудшения его состояния

Боевики во вторник утром на Донбассе обстреляли позиции ВСУ под н.п.Луганское

Майкл Щур уволился с должности члена правления НОТУ ради своего проекта

Иран продолжит обеспечивать безопасность и свободу навигации в Персидском заливе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА