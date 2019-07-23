FTC может объявить о соглашении с Facebook об урегулировании претензий на этой неделе

Федеральная торговая комиссия США (FTC), как ожидается, объявит о соглашении с Facebook Inc. об урегулировании претензий, касающихся личных данных пользователей, уже на этой неделе, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

В рамках соглашения предусматривается создание специальной комиссии, которая будет осуществлять надзор за мерами, принимаемыми компанией для защиты конфиденциальных данных.

Соглашение, предусматривающее также уплату штрафа в размере около $5 млрд и другие требования для Facebook, положит конец расследованию, начатому против компании в 2018 году.

Подовом для начала расследования FTC в марте стало сообщение о том, что британская консалтинговая фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 87 млн пользователей соцсети. Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Размер штрафа станет рекордным в истории FTC, однако не будет для компании критичным, пишет WSJ. Аналитики ожидают, что Facebook получит чистую прибыль в размере $5,4 млрд при выручке в $16,5 млрд во втором квартале. Компания уже зарезервировала $3 млрд для оплаты части штрафа, что ограничит влияние на показатели за второй квартал.

Акции Facebook в ходе предварительных торгов во вторник дорожают на 0,46%.