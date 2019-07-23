События

13:29 23.07.2019

Информация о минировании 102 объектов в Харькове не подтвердилась, полиция квалифицировала происшедшее как теракт и разыскивает лжеминера

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Информация о минировании 102 объектов в Харькове не подтвердилась, полиция квалифицировала происшедшее как теракт и разыскивает лжеминера

Полиция закончила проверять 21 жилой дом, 50 больниц и 31 торговый центр в Харькове на предмет обнаружения взрывоопасных устройств и не нашла их.

"Специалисты тщательно обследовали помещения и прилегающую территорию указанных зданий эвакуировали 2 181 гражданина... Из жилых домов и некоторых медицинских и торговых учреждений эвакуация не проводилась. Отвод транспорта не осуществлялся... Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о случившемся внесена в ЕРДР по ч.1 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители принимают меры, чтобы найти лжеминера.

Сообщения о закладке взрывчатки в 21 жилом доме, 50 больницах и 31 торговом центре поступили в полицию в понедельник.

Теги: #лжеминирование #полиция #харьков
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