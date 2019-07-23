Практика правоохранительных органов стимулирует безнаказанность рейдеров

Сложившаяся в Украине практика применения правоохранительными органами антирейдерских статей Уголовного кодекса фактически стимулирует безнаказанность рейдеров, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" юристы.

"Существующие проблемы в сфере госрегистрации, естественно влекут потребность в адекватных способах защиты прав. Одним из таких способов, и часто единственным потенциально эффективным, является защита прав в уголовном производстве, ведь обычно попытки рейдерских захватов органично вписываются в два-три состава преступления", - сказал партнер юридической фирмы "Астерс" Сергей Гребенюк.

Он напомнил, что в УК содержится ряд так называемых "рейдерских" статей, в частности ст. 205-1 (подделка документов, которые подаются для госрегистрации), 206-2 (незаконное завладение имуществом компании), 365-2 УКУ (злоупотребление полномочиями, в том числе, госрегистратором или нотариусом).

"При квалификации действий рейдеров по таким статьям можно добиться эффективного результата. Естественно, такие составы преступлений требуют их комплексного расследования. Это одна из главных причин, почему правоохранительные органы часто отказываются регистрировать такие статьи. Для них намного проще регистрировать обычные "подделку" или "мошенничество", - сказал юрист.

Гребенюк отметил "плачевную статистику регистрации и расследования "рейдерских" составов преступлений". По его словам, за последние несколько лет по самой оптимальной для рейдерских захватов ст. 206-2 количество направленных в суд дел варьировалось от одного до четырех.

"Эту проблему в свое время отдельно освещал и Совет Бизнес-Омбудсмена, советуя руководству органов создать методические рекомендации по расследованию таких преступлений. Украинские законы и практика правоохранительных органов фактически стимулируют рейдеров, которые отлично понимают свою безнаказанность. Если за попытку захвата имущества стоимостью в миллионы долларов рейдеру грозит штраф около 10 тыс. грн, то игра стоит свеч", - сказал он.

По словам юриста, вследствие такой ситуации "рейдерские захваты стали прибыльным бизнесом: одни отнимают имущество, другие любезно предлагают "решить проблему".

"Пока риски реального серьезного наказания не начнут превышать потенциальную выгоду, ситуация не изменится. По нашему опыту, даже в рамках расследований по легким составам правоохранительные органы не могут предоставить эффективную защиту компании и ее имущества, так что на помощь извне рассчитывать не приходиться. Поэтому пока "спасение утопающих" – дело самой компании и ее юристов", - резюмировал Гребенюк.

В свою очередь партнер юридической компании "Правовой Альянс" Илья Костин среди основных проблем в сфере госрегистрации называет мошеннические действия в отношении прав, а также сложности процедуры признания фиктивных сделок недействительными.

"В один момент вы как владелец корпоративных прав предприятия или владелец недвижимости узнаете, что уже не являетесь владельцем, и кто-то уже распоряжается недвижимостью, как своей. Такая ситуация стала настолько массовой, что затронула все слои общества. Вопрос, конечно, может быть решен очень быстро, запись в реестре может быть отменена, но впереди всегда долгий судебный путь признания фиктивных сделок недействительными", - сказал он.

Костин считает, что нарушениям в сфере госрегистрации прав способствует ряд предпосылок, в частности отсутствие неотвратимости наказания для лиц, входящих в преступный сговор, особенно для государственных регистраторов.

"Квалификация действий, о которых идет речь, обычно происходит по статье 190 УК "мошенничество". Это одна из наиболее сложных категорий уголовных дел. Основная проблема здесь - это доказательство умысла, то есть лицо, которое должно понимать последствия своих действий, осуществлять их намеренно. Это и есть умысел. Но это трудно доказать, как бы очевидно это ни выглядело", - сказал он.

Юрист подчеркнул, что "в реестре судебных решений можно найти очень мало приговоров суда по этому вопросу", что подтверждает сложность этой категории дел.

"Если учесть состояние досудебного следствия, а это полицейская подследственность, можно констатировать критическую ситуацию с неотвратимостью наказания за этот вид преступления. Поэтому в Уголовном кодексе должна существовать норма, которая предусматривала бы уголовную ответственность государственного регистратора, где доказательством умысла были бы именно действия регистратора, повлекшие тяжкие последствия", - считает Костин.

Кроме того, по его мнению, нарушениям в сфере госрегистрации способствует отсутствие четких и существенных требований к государственным регистраторам коммунальной формы собственности, требований к помещениям, где должны происходить регистрационные действия, храниться документы, вестись делопроизводство.

"К нотариусам предъявляются такие требования, и если случаются мошеннические действия с их стороны, то это исключение, а не практика. А среди коммунальных госрегистраторов это стало массовым явлением. Представьте себе - достаточно иметь высшее юридическое образование, чтобы стать коммунальным регистратором, а теперь сравните с тем путем, который должен пройти нотариус, чтобы получить право на осуществление нотариальных действий. Такая ситуация не могла возникнуть не намеренно. Эта возможность была предусмотрена заранее и сейчас управляется и имеет структуру управления", - подчеркнул юрист.

В качестве примера Костин привел случай, когда орган исполнительной власти - Березанский поселковый совет - создал в Киеве филиал коммунального предприятия, которое выполняет регистрационные действия.

"За счет чего это предприятие существует? Стоимость регистрационных действий составляет примерно 580 грн, из них 40% идет в бюджет. Остаются копейки, на которые еще надо сделать регистрационное действие, и иногда, если делать все правильно, в одном действии регистратор тратит полдня", - недоумевает юрист.

Кроме того, по мнению Костина, нарушениям в сфере госрегистрации способствует установленный законом срок проведения регистрационного действия в 24 часа, которые юрист считает нереально малым для качественного осуществления регистрационных действий.

"Многие специалисты считают, что такой 24-часовый срок установлен специально с целью возможности осуществления массовых мошенничеств или даже рейдерских схем в этой сфере", - сказал он.

Вместе с тем Костин считает работу антирейдерской комиссии Минюста "эффективной постфактум", ведь гражданину все равно нужно обращаться в суд и в полицию для решения своих вопросов.

"Судебная система дает возможность защитить права собственности, но вопрос в другом: человек должен тратить кучу денег и времени в судах, чтобы доказать, что является собственником", - резюмировал юрист.

Со своей стороны президент общественной организации "Антикоррупционный предпринимательский фронт" (АПФ) Игорь Егоров согласен с тем, что "в Украине легко потерять бизнес".

"Многие иностранные инвесторы на своем горьком опыте узнали, какими возможностями обладает коммунальный регистратор. А ситуация не меняется. Потому что существование коммунальных регистраторов и рейдеров выгодно власти, пользующейся их услугами", - сказал он.

Егоров считает, что коммунальные регистраторы, которые "занимаются перераспределением собственности" выгодны не только местным исполнительным органам власти, но и банкам. "К услугам регистраторов банки прибегают, чтобы забрать залоговое имущество заемщика, по которому существует спор, и банк не планирует действовать по закону", - сказал он.

Комментируя инициативы президента Украины относительно борьбы с рейдерством, Егоров отметил, что "в ситуации контролируемого Минюстом хаоса работы коммунальных регистрационных предприятий в интересах отдельных выгодоприобретателей отключение регистраторов от реестра — это, безусловно, ситуативно правильная инициатива президента".

"Для комплексной борьбы с этой проблемой команде президента необходимо инициировать реформу госрегистрации и привлечь для ее реализации заинтересованные стороны - бизнес-сообщество, нотариат, правоохранительные органы, совет бизнес-омбудсмена", - сказал он.

Вместе с тем Егоров считает, что "антирейдерская комиссия – это суррогат правосудия и приговор (пока политический) для руководителя Минюста".

"Бум рейдерских захватов (по данным статистической информации на сайте ГПУ, около 1 тыс. рейдерских атак за последние полтора года) является тому подтверждением. Вместо комплексной реформы, направленной на обеспечение гарантий неприкосновенности частной собственности, с участием всех силовых структур Минюст предложил костыли в форме антирейдерской комиссии для решения ситуативных проблем с учетом выгоды для создателей этой системы", - считает Егоров.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О мерах по противодействию рейдерству". Документ, в частности, обязывает обеспечить перенос до 2021 года в Государственный земельный кадастр сведений о земельных участках, ограничениях (обременениях) в их использовании, зарегистрированных до 1 января 2013 года в Госреестре земель.

Указ также обязывает Кабмин в течение трех месяцев разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект по усилению гарантий защиты государством прав на недвижимое имущество и их обременений, защиты прав учредителей юрлиц и противодействие рейдерству.

Кроме того, предполагается внести изменения в программное обеспечение государственных реестров. Среди ключевых технологических изменений – автоматический мониторинг рисковых транзакций с последующим подтверждением/остановкой регистрационных действий, создание бэк-офиса, который будет просматривать транзакции с повышенным риском, фото- и видеофиксация участников транзакций; введение дополнительного подтверждения осуществления регистрационных операций и дополнительной авторизации участников транзакции.

Указом предполагается внести определение случаев осуществления регистрационного действия исключительно нотариусом по принципу одновременности; возможность регистрации на основании судебных решений, сведения о которых отсутствуют в ЕГРПОУ, исключительно после получения соответствующего судебного решения, достоверность которого заверена электронной подписью, и др.

Кроме того, предусматривается необходимость определить критерии рискованных регистрационных действий и внедрить их автоматический мониторинг; усилить ответственность за нарушения