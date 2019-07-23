Денисова обратилась к Москальковой по незамедлительному оказанию медпомощи удерживаемому в СИЗО Симферополя Бекирову ввиду ухудшения его состояния

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила об ухудшении состояния здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, который незаконно удерживается в СИЗО Симферополя, и призвала российскую коллегу Татьяну Москалькову предпринять меры для обеспечения его квалифицированной медицинской помощью.

"Удерживаемом в "ФКУ СИЗО №1 УФСИН России по Республике Крым и г.Севастополь" крымскому татарину Эдему Бекирову, которого задержали сотрудники российского ФСБ в пункте пропуска "Чонгар" в декабре 2018 года, становится хуже"… Поэтому я обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с тем, чтобы она немедленно приняла меры по обеспечению Эдема Бекирова медицинской помощью, а также оказала содействие его участию в судебных заседаниях без риска для его здоровья. Жду ответа", - написала Денисова во вторник.

Она отметила, что Бекиров - инвалид первой группы, страдает сахарным диабетом, болями в сердце, одышкой. "Вчера он не смог даже выйти к своему адвокату из-за ущемления спинного нерва. Каждый день пребывания Бекирова в условиях СИЗО представляет риск его жизни", - добавила омбудсмен.

При этом она отметила, что, несмотря на плохое состояние здоровья, Бекиров по решению "Верховного суда Крыма", рассмотрение его дела будет проходить в "Красноперекопском районном суде Крыма", "а это 4 часа езды в автозаке из Симферополя. В его критическом состоянии длительная дорога опасна".

Бекиров - один из крымскотатарских общественных активистов поселка Новоалексеевка. Его жена Гульнара - член Меджлиса крымскотатарского народа. Задержали Бекирова 12 декабря 2018 года при въезде в Крым со стороны Чонгара (Херсонская обл.) при прохождении паспортного контроля на территории, контролируемой российскими оккупантами.

Оккупационные власти Крыма обвиняют его по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).